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00:59 (мск), источник: Sputnik.md

Парламент Молдовы против двойного гражданства у офицеров СИБа

Депутаты молдавского парламента не поддерживают внесение поправки в два закона, касающихся Службы информации и безопасности.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Молдавские парламентарии в очередной раз перенесли голосование за проект поправок в законы о Службы информации и безопасности, которые касаются предоставления возможности офицерам СИБа иметь во время службы гражданство другого государства.

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Поправки были разработаны после обращения Конституционного суда, признавшего ранее неконституционным положение в законодательстве. 2 августа правительство страны проголосовало за данные изменения.

Таким образом, из статьи 14 закона о СИБе парламенту предложили исключить пятый абзац, предусматривавший, что «во время работы в Службе информации и безопасности сотрудники не могли иметь гражданство другого государства». Подобные положения предстояло исключить и из закона о статусе офицера информации и безопасности.

Категорически против данных изменений на заседании в пятницу выступили депутаты от фракций демократов и социалистов.

«Нам нужно учреждение, которое работало бы только на нас, не для Бухареста или Москвы», — сказал депутат Сергей Стати.

Против выступили и парламентарии-социалисты, подчеркнув, что офицер службы информации и безопасности не может быть подданным другого государства.

«Предлагаю отложить голосование по этому вопросу и решить, что делать дальше в этой ситуации», — сказал депутат Думитру Дьяков.

В результате депутаты приняли решение перенести голосование по данному проекту на следующую неделю.

Уже дважды, 5 и 12 октября, проект закона исключался из повестки дня заседания парламента. Еще раз, 7 декабря, рассмотрение вопроса отложили на 15 декабря.

Сразу несколько парламентских комиссий не поддержали данный проект.

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