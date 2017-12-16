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06:03 (мск), источник: РБК

Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы для США

Межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи в настоящий момент не представляют угрозу для США. Об этом заявил министр обороны Штатов Джеймс Мэттис, сообщает Reuters.

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По словам Мэттиса, в Пентагоне все еще проводят анализ последнего ракетного запуска КНДР, который прошел 28 ноября.

После этого США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР и пригрозили «полным уничтожением» режима Пхеньяна в случае объявления войны.

В ответ МИД Северной Кореи назвал Штаты «ядерным демоном», а позднее постпредство КНДР при ООН заявило, что Вашингтон «проиграл в политической и военной борьбе» с Пхеньяном.

Президент Владимир Путин 15 декабря провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили «урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова». В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе США. По итогам переговоров Трамп заявил, что США «очень хотели получить помощь» от Путина в решении северокорейской проблемы.

США назвали КНДР прямой угрозой
Во время загрузки произошла ошибка.
05:27 (мск)© Ньюстюб
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