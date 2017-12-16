Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы для США

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По словам Мэттиса, в Пентагоне все еще проводят анализ последнего ракетного запуска КНДР, который прошел 28 ноября.

После этого США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР и пригрозили «полным уничтожением» режима Пхеньяна в случае объявления войны.

В ответ МИД Северной Кореи назвал Штаты «ядерным демоном», а позднее постпредство КНДР при ООН заявило, что Вашингтон «проиграл в политической и военной борьбе» с Пхеньяном.