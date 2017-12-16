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04:48 (мск), источник: Lenta.Ru

В США оказались самые плохие социальные лифты

Огромное число нищих и нарастание разрыва между бедными и богатыми скоро сделают США страной с самым высоким уровнем неравенства на планете. К такому выводу пришел эксперт ООН по вопросам нищеты Филип Алстон, сообщает информационный центр ООН.

Источник: Reuters

Алстон указывает, что сегодня в Америке более 18,5 миллионов человек находятся в состоянии крайней бедности. При этом среди них представители разных рас и национальностей.

Эксперт отметил, что в США человеку вырваться из нищеты и улучшить свое благосостояние сложнее всего. «Вместо того чтобы реализовывать замечательные обязательства своих основателей, сегодняшние Соединенные Штаты зарекомендовали себя как лидер социальных противоречий», — заключил эксперт.

В июле американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются в США чернокожие женщины. Помимо расизма многие из них вынуждены терпеть нищету.

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6 сентября 2016© Ньюстюб
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