Мэр Хабаровска оценил ход ремонта детсадов, перешедших к муниципалитету от Минобороны

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 декабря, AmurMedia.

Мэр Хабаровска Александр Соколов проверил, как идет реконструкция объектов образования. Градоначальник побывал в двух детских садах, где заканчивается капитальный ремонт помещений, а также в здании будущей школы в микрорайоне «Ореховая сопка».

Детский сад на улице Фрунзе был передан с баланса министерства обороны РФ и находился в ужасном состоянии: коммунальные сети сгнили, на стенах — грибок, кирпичная кладка обрушивалась. Ремонта здесь не было с тех пор, как здание было построено в 1977 году. Сейчас строители заканчивают отделку, были заменены все коммуникации, появился новый пищеблок, укреплены стены и кровля. Такая же ситуация и с детсадом на улице Ленина. Он был рассчитан на 100 детей, после реконструкции сможет принять 150, увеличится количество групп.

Всего в нынешнем году при поддержке правительства Хабаровского края было выделено 73 миллиона на ремонт детсадов, перешедших с баланса минобороны. Это 6 зданий. Впрочем, два из них непригодны к дальнейшей эксплуатации, как муниципальные дошкольные учреждения — не подходят по требованиям. Возможно, их отремонтируют и передадут под частные детсады в рамках программы муницпально-частного партнерства. Сейчас этот вопрос решается.

«Практически 500 мест в дошкольных учреждениях мы получим. 400 из них — в этом году, в работе еще детский сад на 100 мест. Проблема с детсадами практически решена. Сегодня перед нами стоит задача — часть объектов переводить на прием детей самого младшего возраста, оказывать услуги по дошкольному воспитанию малышей ясельного возраста», — рассказал Александр Соколов.

Побывал мэр и в микрорайоне «Ореховая сопка» — здесь строится школа на 800 мест, которая будет сдана до конца года. Сейчас строители заканчивают наружные и отделочные работы. До 25 декабря все виды строительных работ будут закончены. Впервые настолько масштабный объект был возведен в столь короткие сроки — менее чем за год. Благодаря этому Хабаровск может рассчитывать на возврат части затраченных средств в рамках федеральной программы.

«Есть поддержка губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта. Мы продолжим программу строительства школ. Если частично начнем в 2018 году, то в 2019 году сдадим. Это такая же школа в Волочаевском городке, где сейчас есть востребованность в местах в учреждениях общего образования. Мы справляемся со всеми задачами, и если беремся за объект — то вводим его в строй», — заявил мэр.