Мэр Хабаровска оценил ход ремонта детсадов, перешедших к муниципалитету от Минобороны
Реконструкция помещений также позволит повысить их вместимость, тем самым увеличив количество групп.
Реконструкция помещений также позволит повысить их вместимость, тем самым увеличив количество групп.
Хабаровск, 16 декабря, AmurMedia.
Мэр Хабаровска Александр Соколов проверил, как идет реконструкция объектов образования. Градоначальник побывал в двух детских садах, где заканчивается капитальный ремонт помещений, а также в здании будущей школы в микрорайоне «Ореховая сопка».
Детский сад на улице Фрунзе был передан с баланса министерства обороны РФ и находился в ужасном состоянии: коммунальные сети сгнили, на стенах — грибок, кирпичная кладка обрушивалась. Ремонта здесь не было с тех пор, как здание было построено в 1977 году. Сейчас строители заканчивают отделку, были заменены все коммуникации, появился новый пищеблок, укреплены стены и кровля. Такая же ситуация и с детсадом на улице Ленина. Он был рассчитан на 100 детей, после реконструкции сможет принять 150, увеличится количество групп.
«Практически 500 мест в дошкольных учреждениях мы получим. 400 из них — в этом году, в работе еще детский сад на 100 мест. Проблема с детсадами практически решена. Сегодня перед нами стоит задача — часть объектов переводить на прием детей самого младшего возраста, оказывать услуги по дошкольному воспитанию малышей ясельного возраста», — рассказал Александр Соколов.
Побывал мэр и в микрорайоне «Ореховая сопка» — здесь строится школа на 800 мест, которая будет сдана до конца года. Сейчас строители заканчивают наружные и отделочные работы. До 25 декабря все виды строительных работ будут закончены. Впервые настолько масштабный объект был возведен в столь короткие сроки — менее чем за год. Благодаря этому Хабаровск может рассчитывать на возврат части затраченных средств в рамках федеральной программы.
«Есть поддержка губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта. Мы продолжим программу строительства школ. Если частично начнем в 2018 году, то в 2019 году сдадим. Это такая же школа в Волочаевском городке, где сейчас есть востребованность в местах в учреждениях общего образования. Мы справляемся со всеми задачами, и если беремся за объект — то вводим его в строй», — заявил мэр.
Несмотря на то, что школа будет сдана уже в нынешнем году, первый звонок здесь раздастся только 1 сентября — учебному заведению еще необходимо будет получить лицензию. Всего же в Хабаровске в нынешнем году работы проведены на 30 объектах по программе капитальных вложений, на это израсходовано 1 миллиард 400 миллионов рублей.