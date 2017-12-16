США создают из боевиков ИГ* новые вооруженные формирования в Сирии

Источник: AP 2017

Американские военные, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками.

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В сообщении подчеркивается, что несмотря на заявления американской стороны о приверженности уничтожению террористической группировки «Исламское государство"*, международная коалиция продолжает взаимодействовать с остатками террористов в Сирии. По данным Центра примирения враждующих сторон, одним из ярких примеров этого является ситуация в лагере беженцев, расположенном в 20 километрах северо-восточнее города Джиср-эш-Шаддади в провинции Эль-Хасека.

Очевидцы также рассказали, что международная коалиция использует подобный «плацдарм» для этих целей более полугода. При этом сейчас там находятся около 750 боевиков. Основной костяк составляют более 400 террористов ИГ*, которые в октябре при поддержке США выехали из Ракки.

Одиннадцатого декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома «Исламского государства"* в этой стране.