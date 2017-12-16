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09:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дмитрий Медведев встретился с участниками программы «Дальневосточный гектар»

Получатели земли рассказали о строительстве жилья и сельскохозяйственных кооперативов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 декабря, PrimaMedia.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился с участниками программы «Дальневосточный гектар» в Москве. Премьер пожелал получателям земли на Дальнем Востоке успехов в освоении своих участков и поздравил участников программы с наступающим Новым годом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Премьер-министр России провел встречу с участниками программы «Дальневосточный гектар», принимающими участие в работе Дней Дальнего Востока в Москве.

«У нас сегодня довольно необычная встреча. С одной стороны, есть ряд хороших проектов, которым можно сегодня дать символический старт на Дальнем Востоке — с учётом большой программы по развитию Дальнего Востока, деятельности различных институтов развития — и просто послушать о том, где и что будет происходить. С другой стороны, у нас здесь присутствуют наши гости, люди, которые вошли в программу по дальневосточному гектару, что само по себе уже весьма и весьма интересно. Мне просто хотелось бы с вами пообщаться. Вы бы мне рассказали, какими мотивами вы руководствовались, когда принимали для себя решение по этой программе дальневосточного гектара, что вы там собираетесь делать. Права на гектар есть у любого гражданина нашей страны. И в этом смысле общение с вами для кого-то может представлять сугубо прикладной интерес, когда вы расскажете именно о своих планах», — отметил Дмитрий Медведев.

Получатели гектаров из Приморья, Сахалина и Камчатки, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей, Якутии, Еврейской автономной области и Чукотки, рассказали председателю правительства РФ о своих проектах, от строительства жилья и сельскохозяйственных кооперативов до этнических парков и возрождения заброшенных населенных пунктов, и поделились идеями по развитию программы.

Так, по мнению предпринимателя из Хабаровска Руслана Устьянцева, построившего на своем участке придорожное кафе, развитию бизнеса на гектарах будут способствовать налоговые каникулы, аналогичные льготам в территориях опережающего развития.

«Также целесообразно, на мой взгляд, распространить налоговые льготы на определенную территорию вокруг ТОР, что позволит развивать малый и средний бизнес и будет стимулировать строительство жилья, в том числе для работников предприятий-резидентов ТОР», — отметил участник программы «Дальневосточный гектар».

На встрече также обсуждалось развитие строительных кооперативов и возможность досрочного перевода в собственность земель, полученных по программе, в случае их досрочного освоения.

Премьер-министр также подчеркнул, необходимо усилить информирование о возможностях программы «Дальневосточный гектар». Видео-блогер из Приморья Андрей Попов рассказал Дмитрию Медведеву о своем канале «9 гектар».

«У меня всегда была мечта построить свой дом на своей земле. Государство сделало мне сказочный подарок. Ответным ходом я хочу помочь ему продвинуть этот проект “в народ”. Совместно с Агентством оп развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке мы запустили рубрику “АРЧК отвечает”, где подробно рассматриваем все вопросы, поступающие от настоящих и будущих участников программы. Своим примером я вдохновил многих знакомых и друзей. Я не строитель, не инженер и не агроном. Но шаг за шагом изучаю тонкости теперь уже процесса освоения земли и хочу делиться ими со своими зрителями. Чтобы те, кто собирается брать гектар, увидели и подумали: а я ведь тоже так могу», — рассказал он.

Андрей Попов попросил премьер-министра поздравить участников с наступающим новым годом. Дмитрий Медведев пожелал получателям земли на Дальнем Востоке успехов в освоении и новых проектов. Увидеть поздравление председателя правительства РФ можно будет на канале приморского блогера в youtube «9 гектар».

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