Дмитрий Медведев встретился с участниками программы «Дальневосточный гектар»
Получатели земли рассказали о строительстве жилья и сельскохозяйственных кооперативов.
Получатели земли рассказали о строительстве жилья и сельскохозяйственных кооперативов.
Владивосток, 16 декабря, PrimaMedia.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился с участниками программы «Дальневосточный гектар» в Москве. Премьер пожелал получателям земли на Дальнем Востоке успехов в освоении своих участков и поздравил участников программы с наступающим Новым годом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«У нас сегодня довольно необычная встреча. С одной стороны, есть ряд хороших проектов, которым можно сегодня дать символический старт на Дальнем Востоке — с учётом большой программы по развитию Дальнего Востока, деятельности различных институтов развития — и просто послушать о том, где и что будет происходить. С другой стороны, у нас здесь присутствуют наши гости, люди, которые вошли в программу по дальневосточному гектару, что само по себе уже весьма и весьма интересно. Мне просто хотелось бы с вами пообщаться. Вы бы мне рассказали, какими мотивами вы руководствовались, когда принимали для себя решение по этой программе дальневосточного гектара, что вы там собираетесь делать. Права на гектар есть у любого гражданина нашей страны. И в этом смысле общение с вами для
Так, по мнению предпринимателя из Хабаровска Руслана Устьянцева, построившего на своем участке придорожное кафе, развитию бизнеса на гектарах будут способствовать налоговые каникулы, аналогичные льготам в территориях опережающего развития.
«Также целесообразно, на мой взгляд, распространить налоговые льготы на определенную территорию вокруг ТОР, что позволит развивать малый и средний бизнес и будет стимулировать строительство жилья, в том числе для работников
На встрече также обсуждалось развитие строительных кооперативов и возможность досрочного перевода в собственность земель, полученных по программе, в случае их досрочного освоения.
«У меня всегда была мечта построить свой дом на своей земле. Государство сделало мне сказочный подарок. Ответным ходом я хочу помочь ему продвинуть этот проект “в народ”. Совместно с Агентством оп развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке мы запустили рубрику “АРЧК отвечает”, где подробно рассматриваем все вопросы, поступающие от настоящих и будущих участников программы. Своим примером я вдохновил многих знакомых и друзей. Я не строитель, не инженер и не агроном. Но шаг за шагом изучаю тонкости теперь уже процесса освоения земли и хочу делиться ими со своими зрителями. Чтобы те, кто собирается брать гектар, увидели и подумали: а я ведь тоже так могу», — рассказал он.
Андрей Попов попросил