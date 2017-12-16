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10:55 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси завершается образование участков для голосования на местных выборах

Согласно календарному плану выборов, не позднее чем в десятидневный срок в печати будут опубликованы решения об образовании участков с указанием их границ и мест, где будут располагаться участковые избирательные комиссии.

Источник: БЕЛТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 16 декабря завершается образование участков для голосования на выборах депутатов местных Советов, сообщает БЕЛТА.

Согласно календарному плану выборов, не позднее чем в десятидневный срок в печати будут опубликованы решения об образовании участков с указанием их границ и мест, где будут располагаться участковые избирательные комиссии.

Партии и общественные объединения, трудовые коллективы и граждане смогут до 31 декабря включительно выдвигать своих представителей в участковые избирательные комиссии. Они будут образованы не позднее 3 января 2018 года включительно. Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля. Сейчас в стране идет выдвижение кандидатов в депутаты. Сделать это можно тремя способами — путем сбора подписей, от политических партий и от трудовых коллективов.

Гражданин вправе выдвигаться по одному из избирательных округов в местный Совет каждого территориального уровня (в областной, районный и сельский). Этот этап избирательной кампании продлится по 8 января включительно.

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