В Беларуси завершается образование участков для голосования на местных выборах

Источник: БЕЛТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 16 декабря завершается образование участков для голосования на выборах депутатов местных Советов, сообщает БЕЛТА.

Согласно календарному плану выборов, не позднее чем в десятидневный срок в печати будут опубликованы решения об образовании участков с указанием их границ и мест, где будут располагаться участковые избирательные комиссии.

Партии и общественные объединения, трудовые коллективы и граждане смогут до 31 декабря включительно выдвигать своих представителей в участковые избирательные комиссии. Они будут образованы не позднее 3 января 2018 года включительно. Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля. Сейчас в стране идет выдвижение кандидатов в депутаты. Сделать это можно тремя способами — путем сбора подписей, от политических партий и от трудовых коллективов.