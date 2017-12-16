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12:30 (мск), источник: Новости Воронежа

Николай Дорошев сменил Владимира Котова на посту начальника управления МВД РФ по Воронежу

До последнего времени полковник полиции служил в Лискинском районе.

В субботу, 16 декабря 2017 года, стало известно о кадровых назначениях в ГУ МВД России по Воронежской области.

Во-первых, полковника полиции Артура Дорошева назначили начальником управления МВД России по Воронежу. Свою службу он начал участковым инспектором в Острогожском районе. В 2002-м был замначальника Острогожского ОВД, а с 2012-го руководил отделом МВД по Нижнедевицкому району. Последние пару лет возглавлял отдел полиции в Лискинском районе.

Во-вторых, ранее возглавлявшего полицию Воронежа полковника Владимира Котова назначили на должность начальника управления по работе с личным составом.

Наконец, на должность начальника отдела МВД РФ по Лискинскому району назначили подполковника полиции Романа Стеганцева. Последние четыре год отделом МВД он руководил в Ольховатском районе.

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