Николай Дорошев сменил Владимира Котова на посту начальника управления МВД РФ по Воронежу

В субботу, 16 декабря 2017 года, стало известно о кадровых назначениях в ГУ МВД России по Воронежской области.

Во-первых, полковника полиции Артура Дорошева назначили начальником управления МВД России по Воронежу. Свою службу он начал участковым инспектором в Острогожском районе. В 2002-м был замначальника Острогожского ОВД, а с 2012-го руководил отделом МВД по Нижнедевицкому району. Последние пару лет возглавлял отдел полиции в Лискинском районе.

Во-вторых, ранее возглавлявшего полицию Воронежа полковника Владимира Котова назначили на должность начальника управления по работе с личным составом.