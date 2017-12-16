Николай Дорошев сменил Владимира Котова на посту начальника управления МВД РФ по Воронежу
До последнего времени полковник полиции служил в Лискинском районе.
До последнего времени полковник полиции служил в Лискинском районе.
В субботу, 16 декабря 2017 года, стало известно о кадровых назначениях в ГУ МВД России по Воронежской области.
Наконец, на должность начальника отдела МВД РФ по Лискинскому району назначили подполковника полиции Романа Стеганцева. Последние четыре год отделом МВД он руководил в Ольховатском районе.