Пять задач от Андрея Травникова

Источник: Комсомольская правда

На расширенном заседании правительства по итогам 2017 года временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников выделил приоритеты развития нашего региона. Кратко остановимся на самых важных моментах из речи временного главы нашей области.

В МАСЛЯНИНО — ШКОЛА, В МОШКОВО — СТАДИОН.

Андрей Травников отметил, что первый приоритет — развитие человеческого капитала. В частности, по словам Андрея Александровича, усилия властей в нашей области будут сосредоточены на поддержке многодетных семей, на открытии мест в детсадах в городах и сельской местности, а также на строительстве новых школ.

— В 2018 году будут введены две новые школы в Новосибирске, школа в Оби и реконструировано здание школы в Черепаново. Одновременно мы должны начать строительство еще двух школ в Новосибирске, а также школ в Кольцово и Маслянино, — отметил Андрей Травников.

Глава региона также добавил, что по количеству спортивных объектов на душу населения Новосибирская область находится в хвосте рейтинга регионов страны. Поэтому важно не только подтвердить заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году и построить новую ледовую арену, но и возвести другие крупные спортивные объекты.

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— Нам в следующем году необходимо приступить к началу строительства нового волейбольного центра в Новосибирске, — сказал врио губернатора. — Одновременно начнем строительство спортивного комплекса в Сузуне, футбольного стадиона в Мошково и реконструкцию стадиона в Чулыме.

ЛУЧШИЕ РАЗРАБОТКИ — В СЕРИЮ.

Вторым приоритетом Андрей Травников назвал развитие экономики. В частности, по словам Андрея Александровича, важно продолжать программу реиндустриализации, запускать в серийное производство перспективные разработки.

— В частности, сегодня остро назрела необходимость не просто реализации отдельных проектов, а комплексного развития такой перспективной отрасли, как агробиотехнологии, — заявил врио губернатора. — Требуется внедрение целого спектра научных разработок, направленных на повышение эффективности сельского хозяйства, обеспечение глубокой переработки сельхозпродукции.

К сильным сторонам экономической политики региона Андрей Травников отнес развитие индустриальных и технологических парков. Эту работу нужно продолжать, уверен глава области.

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— Первоочередные задачи — восстановить работу технопарка «Новосибирск», запустить проект создания индустриального парка на территории Юго-Восточной промышленной зоны города Бердска и Искитимского района, — очертил круг задач Андрей Александрович.

Еще одна из целей, обозначенных на будущее: область должна войти в топ-20 регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 2017 году наш регион стал в этом рейтинге 27-м.

ЧТОБЫ В ПИТЕР НЕ УЕЗЖАЛИ!..

Третьим приоритетом Андрей Травников назвал качество жизни и окружающей среды. Андрей Александрович напомнил, что, хотя миграция из соседних регионов в Новосибирск велика, тем не менее в Москву и Санкт-Петербург от нас уезжают много квалифицированных специалистов, людей, которых не устраивает уровень комфорта в сибирской столице. Поэтому, по словам врио губернатора, важно выделить развитие Новосибирской агломерации в отдельное направление развития региона.

— Новосибирская агломерация сегодня является одной из крупнейших и самой быстрорастущей в стране, выступает как центр притяжения людей и генерации инноваций в Сибири, — подчеркнул Андрей Травников. — При этом нужно учитывать, что ускоренное развитие Новосибирска должно стать основой для повышения благосостояния и качества жизни в малых городах и сельских районах нашей области.

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Глава региона призвал активно развивать в городах и районах области проекты в сфере ЖКХ, реализуемые в формате государственно-частного партнерства, примеры чего уже есть в городе Оби и райцентре Маслянино. В первой половине будущего года будет завершена реконструкция насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве.

В будущем году в Новосибирске, как заверил Андрей Травников, введут в эксплуатацию 15 жилых долгостроев, а по всей области будут введены 36 объектов капитального строительства.

СТАТЬ РЕГИОНОМ № 1 ПО ИННОВАЦИЯМ.

Четвертым приоритетом от врио губернатора стало лидерство в инновациях на уровне России. В структуре валового регионального продукта в нашей области 5,5 процента составляют научные исследования и разработки, что позволяет соотнести эту отрасль со строительством и сельским хозяйством. Однако Андрей Травников уверен: данное направление развивается не в полную силу.

— Уровень инновационной активности организаций Новосибирской области в 2016 году ниже чем, например, в Москве, Татарстане, Томске, — напомнил врио губернатора. — Четвертый результат — это достойно, но мы должны ориентироваться на достижения лидеров. Считаю необходимым обеспечить лидерство Новосибирской области по внедрению технологических инноваций — для этого есть все условия и соответствующая инфраструктура. Нужно только обеспечить ее эффективное использование.

Также Андрей Травников добавил, что усиление активности в сфере науки и инноваций он будет курировать лично.

ОТ НАЛОГОВ НЕ УЙДЕТ НИКТО.

Пятым приоритетом врио губернатора назвал повышение качества бюджетных решений и обратил внимание, что предпринимателям нужно максимально легализовать доходы, укреплять доходную налоговую базу.

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— Резерв, который лежит на поверхности, и проблема, которую мы видим, касается необходимости снижения недоимки и задолженности в различные уровни бюджета, — считает врио губернатора области. — По состоянию на 1 ноября недоимка в консолидированный бюджет Новосибирской области составляет более 6 миллиардов рублей. При этом с начала года она увеличилась более чем на 10 процентов, а это почти 600 миллионов рублей, которые мы недополучили в бюджет и которые могли бы направить на решение первоочередных и перспективных задач.

Андрей Травников добавил, что темпы роста долгов по налогам в столице региона в полтора раза выше, чем в целом по области. Также глава области призвал повышать эффективность проведения торгов и конкурсов, расширять практику общественного контроля в этой сфере. Кстати, в 2017 году экономия на конкурсах составила 2 миллиарда рублей.

Оценивать работу правительства области Андрей Александрович пока не стал: мол, всего пару месяцев успел отработать на новом посту.

ДОСЛОВНО.

«Свежий взгляд на старые проблемы».

Госчиновники прокомментировали нам по телефону приоритеты, выдвинутые врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Андрей Панферов, первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области:

— Обозначены принципиальные для области задачи и проблемы: человеческий капитал, развитие науки и экономики. В приоритетах прозвучали мысли по развитию разных отраслей, преподнесенные по-новому, — это свежий взгляд. Надеюсь, что в ближайшее время обозначенные задачи будут решаться.

Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области:

— Андрей Травников говорил о ценности человеческого потенциала, затронул социальные аспекты: образование, здравоохранение. И здесь я его поддерживаю, потому что решение этих вопросов сегодня действительно важно. Не зря он взял под личный контроль развитие науки, ведь Новосибирск — это инновационный город. Хочется надеяться, что и инновационные продукты будут появляться, и экономика будет крепнуть…

Николай Красников, мэр наукограда Кольцово: