Минниханов: 70 процентов всех доходов Татарстана идут в федеральный центр

(Казань, 16 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Татарстан отправляет в федеральный центр 70 процентов всех мобилизованных доходов. Об этом на заседании совместной коллегии финансовых ведомств республики сообщил Президент РТ Рустам Минниханов.

В мероприятии принимали участие министр финансов РФ Антон Силуанов и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

Объем мобилизованных доходов с территории республики в текущем году оценивается в размере 834 млрд рублей, отметил лидер республики. Объем собственных доходов ожидается в сумме 250 млрд рублей с ростом на 6,9 процента по отношению к прошлому году, добавил он.

По словам Минниханова, увеличение объема доходной части бюджета связано с оживлением экономики. «За 2017 год мы ожидаем, что ВРП составит 103 процента к прошлому году. Индекс промышленного производства 102,2 процента», — заявил Президент РТ.

Оборот розничной торговли, который раньше не показывал увеличения, в этом году вырос на 2,5 процента. «Это говорит о том, что у людей появились доходы и есть оживление», — отметил лидер республики.

Инвестиции в основный капитал, по ожиданиям руководства Татарстана, к концу года вырастут до 677 млрд рублей. Этот показатель сопоставим с уровнем прошлого года. Уровень строительных работ сохранился не ниже показателя прошлого года.