В Калининграде назначили нового начальника управления Минюста РФ по региону

В Калининградской области назначен новый начальник управления Министерства юстиции РФ по региону. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На пост начальника управления Минюста РФ по Калининградской области назначен Константин Морозов. В региональном управлении он работал с 2008 года на различных должностях, в том числе в последние пять лет в должности заместителя начальника управления российского Минюста по региону.

Губернатор выразил уверенность, что Константин Морозов на новом ответственном посту продолжит эффективную деятельность в нормативно-правовой сфере.

«Вы уже хорошо владеете ситуацией, поэтому уверен, что тот уровень взаимодействия с правительством Калининградской области, который выстроен сейчас, будет только укрепляться», — сказал Алиханов.