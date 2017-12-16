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15:01 (мск), источник: РИА Новости

Собчак открыла штаб в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Известная телеведущая Ксения Собчак, которая планирует идти в президенты РФ, в субботу открыла свой штаб в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Сторонники встретили телеведущую криками: «Собчак — против всех!».

«За время нашей избирательной кампании мы уже второй раз посещаем ваш город. Екатеринбург является одним из важнейших городов моей кампании. Здесь живет большое количество людей, которые не боятся протестовать», — сказала Собчак.

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Помимо открытия штаба Собчак намерена встретиться со сторонниками и журналистами в конференц-зале отеля «Онегин».

Ранее председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента РФ в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует 18 декабря.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах на минувшей неделе заявил президент РФ Владимир Путин. На ежегодной пресс-конференции в четверг он уточнил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец. Помимо Путина претендовать на президентский пост планируют политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

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Свои кандидатуры намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях. Кроме того, партия «Яблоко» сообщила, что 21—22 декабря проведет предвыборный съезд, на котором выдвинет на президентские выборы кандидатуру лидера и основателя партии Григория Явлинского.

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