Собчак открыла штаб в Екатеринбурге

Источник: РИА Новости

Сторонники встретили телеведущую криками: «Собчак — против всех!».

«За время нашей избирательной кампании мы уже второй раз посещаем ваш город. Екатеринбург является одним из важнейших городов моей кампании. Здесь живет большое количество людей, которые не боятся протестовать», — сказала Собчак.

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Помимо открытия штаба Собчак намерена встретиться со сторонниками и журналистами в конференц-зале отеля «Онегин».

Ранее председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента РФ в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует 18 декабря.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах на минувшей неделе заявил президент РФ Владимир Путин. На ежегодной пресс-конференции в четверг он уточнил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец. Помимо Путина претендовать на президентский пост планируют политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его как лидера компартии выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.