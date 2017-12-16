Собчак открыла штаб в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Известная телеведущая Ксения Собчак, которая планирует идти в президенты РФ, в субботу открыла свой штаб в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Известная телеведущая Ксения Собчак, которая планирует идти в президенты РФ, в субботу открыла свой штаб в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники встретили телеведущую криками: «Собчак — против всех!».
«За время нашей избирательной кампании мы уже второй раз посещаем ваш город. Екатеринбург является одним из важнейших городов моей кампании. Здесь живет большое количество людей, которые не боятся протестовать», — сказала Собчак.
Помимо открытия штаба Собчак намерена встретиться со сторонниками и журналистами в
Ранее председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента РФ в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует 18 декабря.
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