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16:06 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Губернатор Волгоградской области потребовал от волгоградцев мобилизации средств и ресурсов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание в Урюпинске по подготовке к празднованию 400-летия со дня образования города, которое состоится в сентябре 2018 года, сообщает ВДТВ.

По мнению губернатора, даже само по себе подготовка к празднованию 400-летия — не только возможность показать историю Урюпинска как часть великой истории России, выйти на федеральный уровень. Это дополнительный импульс для развития территории, реализации новых проектов.

К плюсам последнего времени можно отнести целевой набор по обучению десяти будущих врачей. По программе «Земский доктор» в Урюпинском районе трудоустроено пять врачей, по программе «Земский фельдшер» — девять специалистов среднего звена. Для Урюпинской ЦРБ закуплено медицинское оборудование, завершается капитальный ремонт операционного блока и обновление педиатрического отделения.

«Построена дорога к хутору Горский — это наш ответ на обращение жителей», — отметил Андрей Бочаров.

Глава региона возложил большие надежды на предстоящий год. К Волгоградской области, Волгограду, Урюпинску будет приковано внимание России и всего мирового сообщества.

В феврале Волгоградская область отметит юбилей Сталинградской Победы, 9 мая помимо массовых мероприятий в честь Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде намечено проведение финального матча Кубка России по футболу. В июне-июле волгоградский регион примет гостей и участников ЧМ-2018, осенью состоится празднование 400-летия Урюпинска.

Андрей Бочаров подчеркнул, что от всех жителей региона потребуется высокая мобилизация сил, средств и ресурсов.

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