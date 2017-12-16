Губернатор Волгоградской области потребовал от волгоградцев мобилизации средств и ресурсов

По мнению губернатора, даже само по себе подготовка к празднованию 400-летия — не только возможность показать историю Урюпинска как часть великой истории России, выйти на федеральный уровень. Это дополнительный импульс для развития территории, реализации новых проектов.

К плюсам последнего времени можно отнести целевой набор по обучению десяти будущих врачей. По программе «Земский доктор» в Урюпинском районе трудоустроено пять врачей, по программе «Земский фельдшер» — девять специалистов среднего звена. Для Урюпинской ЦРБ закуплено медицинское оборудование, завершается капитальный ремонт операционного блока и обновление педиатрического отделения.

«Построена дорога к хутору Горский — это наш ответ на обращение жителей», — отметил Андрей Бочаров.

Глава региона возложил большие надежды на предстоящий год. К Волгоградской области, Волгограду, Урюпинску будет приковано внимание России и всего мирового сообщества.

В феврале Волгоградская область отметит юбилей Сталинградской Победы, 9 мая помимо массовых мероприятий в честь Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде намечено проведение финального матча Кубка России по футболу. В июне-июле волгоградский регион примет гостей и участников ЧМ-2018, осенью состоится празднование 400-летия Урюпинска.