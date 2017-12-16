Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. МВД Узбекистана изучит опыт работы единой системы вызова экстренных служб «112», созданной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

Делегация МВД Узбекистана в рамках визита в Санкт-Петербург ознакомилась с передовыми информационными технологиями, используемыми в работе дежурной части Главного управления МВД и Центром управления в кризисных ситуациях МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Особый интерес для представителей нашего министерства представляли система экстренного вызова оперативных служб по единому номеру “112” и центр обработки вызовов», — говорится в сообщении.

В частности, делегация ознакомилась с работой системы радиосвязи, системами видеонаблюдения, комплекса обеспечения мониторинга безопасности и Центром обработки вызовов.

В рамках визита было организован «круглый стол», где стороны обсудили перспективы внедрения данных систем в деятельность дежурных служб органов внутренних дел Узбекистана с учетом региональной специфики.

«Участники делегации Узбекистана высказались о необходимости продолжения диалога с российскими коллегами, чей опыт использования автоматизированной системы дежурных частей поможет МВД республики», — добавили в министерстве.

МВД Узбекистана изучит опыт внедрения системы «112» в Санкт-Петербурге

В начале декабря правительство Узбекистана приняло постановление о реализации в Самарканде пилотного проекта по внедрению системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Система объединит подразделения службы пожарной безопасности, органов внутренних дел, службы скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и службы спасения МЧС.