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16:12 (мск), источник: Noi.md

Филип: «В этом году празднуем Рождество вместе, дома»

Первый раз в Молдове правительство организовало Рождественскую ярмарку в европейском стиле, торжественное открытие которой состоялось вчера вечером.

Источник: Noi.md

Огни не елке были зажжены группой детей и премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом, сообщат МОЛДПРЕС. По данным Управления правительства по коммуникациям и протоколу, слоган ярмарки «Acasă de Crăciun» («Рождество дома») является символичным, и организаторами запланированы многочисленные мероприятия для всех возрастов, в том числе для наших соотечественников, проживающих за рубежом.

«В этом году празднуем Рождество вместе, дома. Дома — лучше всего, только дома можно ощутить праздник по-настоящему», — заявил Павел Филип.

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Премьер-министр отметил, что правительство, деятельность которого ориентирована на европейскую интеграцию, поставило перед собой цель перенять лучшие европейские традиции.

«Это небольшой пример того, что означает европейская интеграция. Это не означает, что нам нужно уезжать в большие европейские города, чтобы посмотреть как там празднуют Рождественские праздники. Это означает, что мы можем отметить Рождество дома, точно так же как в крупнейших европейских городах».

Также глава правительства заявил, что считает важным, чтобы все граждане Республики Молдова смогли порадоваться Рождественским праздникам, несмотря на повседневные заботы.

«Я научился этому у моих родителей, которые, несмотря на трудности, всегда заботились о том, чтобы мы, семеро детей, были счастливы в Рождественские праздники», — заявил Павел Филип.

Таким образом, более четырех тысяч детей из всех районов страны, в том числе и из приднестровского региона посетят Рождественскую ярмарку правительства.

Чтобы полностью окунуться в атмосферу праздника, Павел Филип прошелся по всей Рождественской ярмарке, попробовал плацинды и глинтвейн, и пообщался с жителями столицы. Рождественская ярмарка, расположенная в периметре ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина, будет работать ежедневно, до 14 января 2018 года.

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