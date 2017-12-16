Филип: «В этом году празднуем Рождество вместе, дома»
Первый раз в Молдове правительство организовало Рождественскую ярмарку в европейском стиле, торжественное открытие которой состоялось вчера вечером.
Первый раз в Молдове правительство организовало Рождественскую ярмарку в европейском стиле, торжественное открытие которой состоялось вчера вечером.
Огни не елке были зажжены группой детей и
«В этом году празднуем Рождество вместе, дома. Дома — лучше всего, только дома можно ощутить праздник по-настоящему», — заявил Павел Филип.
«Это небольшой пример того, что означает европейская интеграция. Это не означает, что нам нужно уезжать в большие европейские города, чтобы посмотреть как там празднуют Рождественские праздники. Это означает, что мы можем отметить Рождество дома, точно так же как в крупнейших европейских городах».
Также глава правительства заявил, что считает важным, чтобы все граждане Республики Молдова смогли порадоваться Рождественским праздникам, несмотря на повседневные заботы.
«Я научился этому у моих родителей, которые, несмотря на трудности, всегда заботились о том, чтобы мы, семеро детей, были счастливы в Рождественские праздники», — заявил Павел Филип.
Таким образом, более четырех тысяч детей из всех районов страны, в том числе и из приднестровского региона посетят Рождественскую ярмарку правительства.
Чтобы полностью окунуться в атмосферу праздника, Павел Филип прошелся по всей Рождественской ярмарке, попробовал плацинды и глинтвейн, и пообщался с жителями столицы. Рождественская ярмарка, расположенная в периметре ул. Митрополита