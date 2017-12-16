В ЮКО в «селе, которого нет на карте», уволили акима
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Аким района сообщил, что было проведено общее собрание с сельчанами, где аким выслушал все требования и пообещал решить проблемы в скором времени. Толеген Телгараев пояснил, что были упущения, над которыми сейчас работает специальная комиссия.
«Я хотел бы пояснить, что данный аул относится к сельскому округу “Кызыл кия” населенный пункт Айнатас. В свое время постановлением акимата Казыгуртского района территория этого пункта была расширена на 50 гектаров, участки были распределены нашим согражданам из Узбекистана, каждому по десять соток. На самом деле это не