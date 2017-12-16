В ЮКО в «селе, которого нет на карте», уволили акима

«Я хотел бы пояснить, что данный аул относится к сельскому округу “Кызыл кия” населенный пункт Айнатас. В свое время постановлением акимата Казыгуртского района территория этого пункта была расширена на 50 гектаров, участки были распределены нашим согражданам из Узбекистана, каждому по десять соток. На самом деле это не аул-призрак, там есть название, просто где-то нет таблички. Мы переговорили с руководством “КазаАвтоЖол”, которые пообещали до нового 2018 года выставить там опознавательные знаки вдоль дороги и название аула. Другой вопрос — там нет названий улиц, но сейчас мы уже решили и этот вопрос, выбрали шесть улиц. Вопрос по обеспечению электроэнергией этого участка на следующий год будет решен, мы проведем электричество народу. На сегодняшний день две улицы обеспечены электричеством, остальные временно протянули свет, мы составили ПСД на 422 миллиона тенге, и на следующий год все работы проведем», — сказал аким Казыгуртского района Толеген Телгараев.