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16:35 (мск), источник: Noi.md

Вернется ли Киртоакэ из Румынии?

Отстраненный примар Кишинева Дорин Киртоакэ, находящийся под судебным контролем, был освобожден на четыре дня для принятия участия в похоронах короля Михая. Таким образом, 13 он должен был покинуть страну и вернуться 17 декабря.

Источник: Noi.md

Судя по постам, размещенным в соцсетях, Киртоакэ действительно находится в Румынии. На одной из размещенных им фотографий он стоит, преклонив колено перед гробом короля Михая.

Странно, что Дорин Киртоакэ не присоединился к группе депутатов-либералов, которые с Помпой поехали на церемонию прощания с королем.

В так называемую делегацию ЛП вошли первый заместитель председателя ЛП Корина Фусу, зампредседателя ЛП Валериу Мунтяну, Георге Брега и депутаты ЛП Алина Зотя и Роман Боцан.

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Согласно программе, Киртоакэ 14 декабря поехал в Королевский дворец Бухареста в сопровождении своего дяди Михая Гимпу.

По некоторым источникам, существует негласная договоренность о том, что Дорин Киртоакэ откажется от политики взамен на отъезд в Румынию.

Он может там остаться, учитывая, что у него есть румынское гражданство и он находится под юрисдикцией соседнего государства, которое не выдает граждан своей страны, как и Молдова.

Более того, вся собственность отстраненного от должности примара находится в Румынии. Речь идет о деньгах, недвижимости и земельных участках.

Дорин Киртоакэ должен уже вернуться в Молдову 17 декабря. Как же он поступит?

Напомним, что 25 мая отстраненный генеральный примар Дорин Киртоакэ был задержан сотрудниками НЦБК, а 26 мая помещен под домашний арест. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния в деле о платных парковках в Кишиневе.

В то же время он проходит по новому уголовному делу по подозрению в превышении служебных полномочий. Согласно материалам следствия, с 1998 по 2013 гг. судебные инстанции вынесли 383 решения, обязывающих Муниципальный совет Кишинева (далее МСК) предоставить различным людям и их семьям жилье из государственного жилищного фонда в соответствии с установленными нормами действующего на тот момент жилищного законодательства.

С 2012 по январь 2017 года Примэрия Кишинева, которую возглавлял Дорин Киртоакэ, заключила мировые соглашения с людьми, по искам которых были вынесены судебные решения. В соответствии с мировыми соглашениями, Примэрия из денег инициированного ею проекта Prima Casă обязалась выплатить среднюю стоимость одной квартиры с разной площадью, в зависимости от размера семьи. Стороны также договорились, что стоимость квартиры подсчитают из расчета €664 за квадратный метр.

Далее, в соответствии с соглашением, Примэрия перевела деньги на счет судебных исполнителей. При этом, согласно решению суда, город обязан был обеспечить граждан квартирами, а не деньгами на их приобретение. Кроме того, как отмечают прокуроры, решение об этом должен был одобрить МСК, что не было сделано.

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