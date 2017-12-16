Шойгу поблагодарил охранявших Путина в Сирии военных

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим, охранявшим президента Владимира Путина во время посещения им российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в «Ведомости».