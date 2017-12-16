Шойгу поблагодарил охранявших Путина в Сирии военных

Отмечается, что выразить благодарность военным поручил Владимир Путин.
Поощрены офицеры и военнослужащие, которые обеспечивали безопасность на авиабазе, пилоты авиации, сопровождавшие президентский борт, а также личный состав расчетов противовоздушной обороны, специалисты радиоэлектронной борьбы и экипажи отдельных кораблей ВМФ России.
Путин в понедельник, 11 декабря, посетил авиабазу Хмеймим. Его встретили президент Сирии Башар Асад, Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.
Выступая перед военнослужащими авиабазы, Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России. Президент подчеркнул, что российские военные возвращаются на родину с победой.