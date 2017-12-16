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10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
17:38 (мск), источник: Ведомости

Шойгу поблагодарил охранявших Путина в Сирии военных

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим, охранявшим президента Владимира Путина во время посещения им российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в «Ведомости».

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Отмечается, что выразить благодарность военным поручил Владимир Путин.

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Поощрены офицеры и военнослужащие, которые обеспечивали безопасность на авиабазе, пилоты авиации, сопровождавшие президентский борт, а также личный состав расчетов противовоздушной обороны, специалисты радиоэлектронной борьбы и экипажи отдельных кораблей ВМФ России.

Путин в понедельник, 11 декабря, посетил авиабазу Хмеймим. Его встретили президент Сирии Башар Асад, Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.

Выступая перед военнослужащими авиабазы, Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России. Президент подчеркнул, что российские военные возвращаются на родину с победой.

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