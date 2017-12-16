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18:37 (мск), источник: РИА Новости

Пушков назвал решение Киева о расширении вещания в Крыму «пустой затеей»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на решение Киева расширить телерадиовещание в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

«Киев планирует в 2018 расширить телевещание в Крыму. Деньги на ветер, однако. Пустая затея. Расширяй — не расширяй, Украина — bye bye», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

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Ранее стало известно, что в 2018 году Киев планирует расширить трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым. По словам члена национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, вещание на территорию Крыма «будет осуществляться уже с двух вышек — Чонгарской и Чаплинской».

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