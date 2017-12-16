Ксения Собчак заявила об использовании властями ее популярности

Отвечая на вопрос, не является ли она «проектом Кремля», Собчак выразила мнение, что власть использует ее известность так же, как и она использует политику для продвижения своих идей.

«Считает ли власть, что она может сейчас меня каким-то образом использовать? Да, конечно. Я не знаю, как это там все решается, но совершенно уверена, что появляюсь на федеральных каналах с разрешения кого-то. С разрешения того, кто звонит, и говорит: ладно, пускайте», — сказала Собчак во время общения со сторонниками и журналистами в Екатеринбурге в субботу.