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19:52 (мск), источник: Интерфакс

Ксения Собчак заявила об использовании властями ее популярности

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем желании баллотироваться в президенты, считает политику «искусством возможного», передает корреспондент «Интерфакса».

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос, не является ли она «проектом Кремля», Собчак выразила мнение, что власть использует ее известность так же, как и она использует политику для продвижения своих идей.

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«Считает ли власть, что она может сейчас меня каким-то образом использовать? Да, конечно. Я не знаю, как это там все решается, но совершенно уверена, что появляюсь на федеральных каналах с разрешения кого-то. С разрешения того, кто звонит, и говорит: ладно, пускайте», — сказала Собчак во время общения со сторонниками и журналистами в Екатеринбурге в субботу.

18 октября Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. 16 декабря она открыла своей предвыборный штаб в столице Среднего Урала.

Выборы президента назначены на 18 марта. Избирательная кампания стартует 18 декабря.

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