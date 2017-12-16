Беларусь и Россия приняли бюджет Союзного государства на 2018 год
Согласование новых программ проходит в финансовых и экономических органах Союзного государства.
Согласование новых программ проходит в финансовых и экономических органах Союзного государства.
МИНСК, 16 дек — Sputnik. Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло бюджет Союзного государства на 2018 год в размере 6,93 миллиарда российских рублей, сообщает РИА Новости.
Расходная часть бюджета в наступающем году сформирована в сумме 4,88 миллиарда рублей и предусматривает финансирование 34 программ и мероприятий.
В составе доходной части — безвозмездные перечисления
Кроме того, на 2018 году зарезервированы средства для финансирования четырех новых программ: среди них программы совершенствования «пограничной безопасности Союзного государства», а также совершенствования «объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и РФ».
Две новые программы посвящены совершенствованию системы защиты информационных ресурсов Союзного государства, а также разработке «инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных».
Согласование новых программ в настоящее время проходит в финансовых и экономических органах Союзного государства.