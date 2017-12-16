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19:12 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь и Россия приняли бюджет Союзного государства на 2018 год

Согласование новых программ проходит в финансовых и экономических органах Союзного государства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло бюджет Союзного государства на 2018 год в размере 6,93 миллиарда российских рублей, сообщает РИА Новости.

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Расходная часть бюджета в наступающем году сформирована в сумме 4,88 миллиарда рублей и предусматривает финансирование 34 программ и мероприятий.

В составе доходной части — безвозмездные перечисления государств-участников (от РФ — 3,167 миллиарда рублей, от Беларуси — 1,705 миллиарда рублей), а также неналоговые доходы — еще 2,057 миллиарда.

Кроме того, на 2018 году зарезервированы средства для финансирования четырех новых программ: среди них программы совершенствования «пограничной безопасности Союзного государства», а также совершенствования «объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и РФ».

Две новые программы посвящены совершенствованию системы защиты информационных ресурсов Союзного государства, а также разработке «инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных».

Согласование новых программ в настоящее время проходит в финансовых и экономических органах Союзного государства.

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