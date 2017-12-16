Мирзиёев посетил производство под брендом Samsung в Каракалпакстане

Источник: Sputnik

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Республику Каракалпакстан посетил недавно созданное предприятие по производству современных телевизоров и пылесосов под брендом Samsung, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёеву рассказали о производственных мощностях и экспортном потенциале предприятия. Президент также ознакомился с презентацией проектов компании «Узэлтехсаноат», которые должны быть реализованы в Каракалпакстане в 2018 году.