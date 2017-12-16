Мирзиёев посетил производство под брендом Samsung в Каракалпакстане
Президенту рассказали о производственных мощностях и экспортном потенциале предприятия.
Президенту рассказали о производственных мощностях и экспортном потенциале предприятия.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Республику Каракалпакстан посетил недавно созданное предприятие по производству современных телевизоров и пылесосов под брендом Samsung, сообщает
Мирзиёеву рассказали о производственных мощностях и экспортном потенциале предприятия. Президент также ознакомился с презентацией проектов компании «Узэлтехсаноат», которые должны быть реализованы в Каракалпакстане в 2018 году.
Ранее сообщалось, глава Узбекистана в ходе своего визита в Каракалпакстан посетил Тахиаташский район, где ознакомился с вновь организуемой малой промышленной зоной «Тахиаташ» и побеседовал с предпринимателями. Мирзиёеву презентовали программу развития региональных промышленных зон на 2018−2020 годы, проекты по производству строительных материалов и организации деятельности современных предприятий на базе свободных и неэффективно используемых государственных объектов.