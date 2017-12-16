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20:49 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев посетил производство под брендом Samsung в Каракалпакстане

Президенту рассказали о производственных мощностях и экспортном потенциале предприятия.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Республику Каракалпакстан посетил недавно созданное предприятие по производству современных телевизоров и пылесосов под брендом Samsung, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёеву рассказали о производственных мощностях и экспортном потенциале предприятия. Президент также ознакомился с презентацией проектов компании «Узэлтехсаноат», которые должны быть реализованы в Каракалпакстане в 2018 году.

Ранее сообщалось, глава Узбекистана в ходе своего визита в Каракалпакстан посетил Тахиаташский район, где ознакомился с вновь организуемой малой промышленной зоной «Тахиаташ» и побеседовал с предпринимателями. Мирзиёеву презентовали программу развития региональных промышленных зон на 2018−2020 годы, проекты по производству строительных материалов и организации деятельности современных предприятий на базе свободных и неэффективно используемых государственных объектов.

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