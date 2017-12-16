Президент лично вручил подарки спортсменам из Нукуса
Победителям и призерам национальных и международных соревнований глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил ключи от нового дома и автомобилей.
Победителям и призерам национальных и международных соревнований глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил ключи от нового дома и автомобилей.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил спортивный комплекс в Нукусе и вручил подарки победителям и призерам международных соревнований, сообщает
Победитель Азиатских игр в закрытых помещениях, обладатель Азиатского кубка Рустам Жангабаев президент вручил ключи от нового дома. Обладательнице бронзовой медали Азиатского рейтингового турнира, чемпионке Узбекистана Зайнаб Даибековой Мирзиёев подарил автомобиль Nexia, а победителю Европейских открытых чемпионатов по дзюдо, бронзовому призеру Ташкентского
Глава Узбекистана также встретился с молодыми спортсменами страны.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил спортивный комплекс в Нукусе.
«Прежде всего, все наши благородные дела служат вашему, дорогие мои, светлому будущему», — сказал он в беседе с юными легкоатлетами.