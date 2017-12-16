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21:08 (мск), источник: Sputnik

Президент лично вручил подарки спортсменам из Нукуса

Победителям и призерам национальных и международных соревнований глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил ключи от нового дома и автомобилей.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил спортивный комплекс в Нукусе и вручил подарки победителям и призерам международных соревнований, сообщает пресс-служба главы республики.

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Победитель Азиатских игр в закрытых помещениях, обладатель Азиатского кубка Рустам Жангабаев президент вручил ключи от нового дома. Обладательнице бронзовой медали Азиатского рейтингового турнира, чемпионке Узбекистана Зайнаб Даибековой Мирзиёев подарил автомобиль Nexia, а победителю Европейских открытых чемпионатов по дзюдо, бронзовому призеру Ташкентского гран-при Эльёру Машарипову — автомобиль Malibu.

Глава Узбекистана также встретился с молодыми спортсменами страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил спортивный комплекс в Нукусе.

«Прежде всего, все наши благородные дела служат вашему, дорогие мои, светлому будущему», — сказал он в беседе с юными легкоатлетами.

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