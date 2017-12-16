Президент лично вручил подарки спортсменам из Нукуса

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил спортивный комплекс в Нукусе и вручил подарки победителям и призерам международных соревнований, сообщает пресс-служба главы республики.

Победитель Азиатских игр в закрытых помещениях, обладатель Азиатского кубка Рустам Жангабаев президент вручил ключи от нового дома. Обладательнице бронзовой медали Азиатского рейтингового турнира, чемпионке Узбекистана Зайнаб Даибековой Мирзиёев подарил автомобиль Nexia, а победителю Европейских открытых чемпионатов по дзюдо, бронзовому призеру Ташкентского гран-при Эльёру Машарипову — автомобиль Malibu.

«Прежде всего, все наши благородные дела служат вашему, дорогие мои, светлому будущему», — сказал он в беседе с юными легкоатлетами.