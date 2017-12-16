Асет Исекешев извинился перед жителями Астаны

Источник: Tengrinews

Градоначальник ответил на возмущение пользовательницы соцсетей Юлианы Евгеньевной, которая на своей странице в Facebook написала, что «акимат “прокатил” столицу с салютом».

«По технически причинам, в целях безопасности перенесли на 23.00. Приносим извинения», — отреагировал Исекешев. На вопрос другого пользователя, можно ли было заранее оповестить людей об изменении графика празднования, аким не ответил.

Напомним, ранее власти столицы сообщали горожанам, что праздничный салют дадут 16 декабря в 22.00. В назначенный час люди собрались на набережной реки Есиль, возле ТРЦ «Хан Шатыр» и в сквере на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина. Однако не дождавшись обещанного зрелища начали расходится, так как на улице стоял 20-градусный мороз.