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22:04 (мск), источник: Tengrinews

Асет Исекешев извинился перед жителями Астаны

Аким Астаны Асет Исекешев принес извинения жителям и гостям столицы за перенос салюта в честь Дня Независимости республики.

Источник: Tengrinews

Градоначальник ответил на возмущение пользовательницы соцсетей Юлианы Евгеньевной, которая на своей странице в Facebook написала, что «акимат “прокатил” столицу с салютом».

«По технически причинам, в целях безопасности перенесли на 23.00. Приносим извинения», — отреагировал Исекешев. На вопрос другого пользователя, можно ли было заранее оповестить людей об изменении графика празднования, аким не ответил.

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Напомним, ранее власти столицы сообщали горожанам, что праздничный салют дадут 16 декабря в 22.00. В назначенный час люди собрались на набережной реки Есиль, возле ТРЦ «Хан Шатыр» и в сквере на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина. Однако не дождавшись обещанного зрелища начали расходится, так как на улице стоял 20-градусный мороз.

Фейерверки запустили спустя час — в 23.00 по местному времени.

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