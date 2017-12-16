Военный врач раскрыл причину плохого самочувствия пилотов F-35

Источник: AP 2017

Для этого он совершил три полета на F/A-18 Hornet. Один из них был оборудован системой подачи жидкого кислорода LOX, еще два — более современной кислородной станцией OBOGS, которой оснащены перспективные F-35. Флоттман пришел к выводу, что OBOGS при сильных нагрузках подает воздух слишком резко, что затрудняет дыхание пилота.

«Я убежден, что повышенное содержание кислорода в дыхательном газе в сочетании с работой регулятора дыхания отрицательно влияет на производительность человека», — отметил специалист.

Полковник также обратил внимание, что летчики очень туго затягивают грудной ремень. Это, по мнению Флоттмана, порождает ощущение сдавленности и затрудняет дыхание еще до взлета.

По результатам своих наблюдений Флоттман рекомендовал ВМС страны скорректировать подачу кислорода и изучить влияние снаряжения пилотов на дыхание. При этом он подчеркнул, что трех вылетов недостаточно для определения точной причины недомогания пилотов.