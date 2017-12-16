Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
«Национальный позор»: экс-министр экономики о приговоре Улюкаеву
Назван лучший по качеству жизни город России
Екатерина Стриженова и Валерия провели время вместе
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
«Бедный утенок»: иностранцы о превосходстве Су-27 над F-16
Дефицит газа: Британия решилась покупать у РФ
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
«Блестящая»: Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье
Леди Гага в ярком наряде прогулялась по Лас-Вегасу
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
12Задержание Михаила Саакашвили
16 декабря, источник: РИА Новости

Военный врач раскрыл причину плохого самочувствия пилотов F-35

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Военный врач, полковник ВВС США Джей Флоттманн определил возможную причину плохого самочувствия пилотов новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает Aviation Week.

Источник: AP 2017

Для этого он совершил три полета на F/A-18 Hornet. Один из них был оборудован системой подачи жидкого кислорода LOX, еще два — более современной кислородной станцией OBOGS, которой оснащены перспективные F-35. Флоттман пришел к выводу, что OBOGS при сильных нагрузках подает воздух слишком резко, что затрудняет дыхание пилота.

«Я убежден, что повышенное содержание кислорода в дыхательном газе в сочетании с работой регулятора дыхания отрицательно влияет на производительность человека», — отметил специалист.

Читайте также
WSJ: Lockheed Martin установит для Пентагона на истребители F-15 лазерное оружие

Полковник также обратил внимание, что летчики очень туго затягивают грудной ремень. Это, по мнению Флоттмана, порождает ощущение сдавленности и затрудняет дыхание еще до взлета.

По результатам своих наблюдений Флоттман рекомендовал ВМС страны скорректировать подачу кислорода и изучить влияние снаряжения пилотов на дыхание. При этом он подчеркнул, что трех вылетов недостаточно для определения точной причины недомогания пилотов.

С начала испытаний в 2006 году сообщалось о десяти эпизодах ухудшения самочувствия экипажа F-35, столько же было выявлено в 2017 году. Пять из них зафиксировали на базе Льюк в Аризоне, после чего полеты перспективной машины приостановили. Ограничения сняли после того, как специальная комиссия не смогла найти причины недомогания летчиков. По словам представителя Пентагона Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС США.

Американские истребители F-35 дважды стали причиной для конфуза
Во время загрузки произошла ошибка.
13 декабря 2016© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 За что больше не будут платить российские пенсионеры
Как Улюкаев отреагировал на жесткий приговор суда
Сборная России по хоккею впервые победила Канаду при Знарке
Улюкаев рассказал о первой ночи в СИЗО
Следователя МВД арестовали за взятку в 500 тысяч евро
Шипулин принес сборной России первую медаль на этапах Кубка мира
Сенатор: РФ не позволит США дестабилизировать ситуацию в Сирии
Россия планирует отозвать своих военных из СЦКК на Украине
Курс биткойна превысил $19 тыс.
Спорт
Знарок впервые обыграл Канаду Олег Знарок возглавляет сборную России почти четыре года, выигрывал с ней медали всех достоинств, но до этого вечера ни разу не побеждал канадцев
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дочь Ирины Пеговой растет копией отца Сходство Татьяны с Дмитрием Орловым поразило поклонников.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь