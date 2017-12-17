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00:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Миссия ОБСЕ на Украине сообщила о намерении России отозвать своих военных из СЦКК

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Донбассе сообщила о решении России отозвать своих офицеров из Совместного центра контроля и координации (СЦКК). «14 декабря представитель вооруженных сил Украины при СЦКК в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК», — говорится в сообщении СММ.

Напомним, 7—8 декабря в Вене прошла встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ. Ситуацию на востоке Украины затрагивали как на общих заседаниях, так и в двустороннем формате. Так, 7 декабря Сергей Лавров обсудил с главой украинского МИДа Павлом Климкиным вопрос обмена пленными между самопровозглашенными республиками Донецка и Луганска с одной стороны и Киевом — с другой.

ОБСЕ повышает активность работы в Донбассе
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16 октября© Ньюстюб
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