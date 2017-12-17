Миссия ОБСЕ на Украине сообщила о намерении России отозвать своих военных из СЦКК

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Донбассе сообщила о решении России отозвать своих офицеров из Совместного центра контроля и координации (СЦКК). «14 декабря представитель вооруженных сил Украины при СЦКК в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК», — говорится в сообщении СММ.