Мост из Кубани в Крым получил название

Второе место в голосовании получило название «Керченский мост», третье — «Мост воссоединения».
Голосование за лучшее название для моста в Крым началось на специальном сайте 16 ноября. Желающим проголосовать необходимо было пройти авторизацию через одну из социальных сетей и отдать голос за вариант, который понравился. Также можно было подтвердить свое волеизъявление через электронную почту. Голосование завершилось 17 декабря в 00:00 мск.
Мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по мосту запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.