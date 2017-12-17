Мост из Кубани в Крым получил название

Голосование за лучшее название для моста в Крым началось на специальном сайте 16 ноября. Желающим проголосовать необходимо было пройти авторизацию через одну из социальных сетей и отдать голос за вариант, который понравился. Также можно было подтвердить свое волеизъявление через электронную почту. Голосование завершилось 17 декабря в 00:00 мск.