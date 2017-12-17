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01:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Мост из Кубани в Крым получил название

В голосовании за лучшее название для транспортного перехода, который соединит Крымский полуостров с материковой Россией, победу одержал вариант «Крымский мост». Результаты голосования доступны на сайте назовимост.рф.

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Второе место в голосовании получило название «Керченский мост», третье — «Мост воссоединения».

Голосование за лучшее название для моста в Крым началось на специальном сайте 16 ноября. Желающим проголосовать необходимо было пройти авторизацию через одну из социальных сетей и отдать голос за вариант, который понравился. Также можно было подтвердить свое волеизъявление через электронную почту. Голосование завершилось 17 декабря в 00:00 мск.

Мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по мосту запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.

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Во время загрузки произошла ошибка.
4 декабря© Ньюстюб
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