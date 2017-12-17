Финские СМИ опубликовали секретную информацию о слежке за российскими военными
Финская газета Helsingin Sanomat в субботнем выпуске опубликовала материал «Секретное место Финляндии» о разведывательной службе в городе Тиккакоски, которая, по информации издания, следит за российскими вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа (ЛенВО). Президент Финляндии Саули Ниинистё и министр обороны Юсси Ниинистё потребовали от правоохранительных органов начать расследование по факту получения журналистами секретной информации. Национальная полиция уже возбудила уголовное дело.