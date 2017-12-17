Финские СМИ опубликовали секретную информацию о слежке за российскими военными

«На практике подразделение фиксирует, анализирует и классифицирует электромагнитное излучение российских вооруженных сил. Именно так подразделение создает электронный снимок оценки войск, сил, руководства, задач и изменений в операциях на территории России», — говорится в публикации Helsingin Sanomat.

По информации издания, в 2010 году в разведывательной службе в Тиккакоски работало в общей сложности 150 человек. «Персонал секретного подразделения в Тиккакоски может в будущем удвоиться. Силы обороны намерены в течение десяти лет инвестировать €200 млн в киберзащиту и нанять 200 человек, из которых только около сорока будут сосредоточены на интернет-разведке», — также указано в публикации.