Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Рухнула крупнейшая русская криптобиржа
В Хельсинки отказались от строительства большой мечети
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
«Блестящая»: Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье
Леди Гага в ярком наряде прогулялась по Лас-Вегасу
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Табличка Собчак на пресс-конференции Путина
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8Суперлуние-2017
05:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Финские СМИ опубликовали секретную информацию о слежке за российскими военными

Финская газета Helsingin Sanomat в субботнем выпуске опубликовала материал «Секретное место Финляндии» о разведывательной службе в городе Тиккакоски, которая, по информации издания, следит за российскими вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа (ЛенВО). Президент Финляндии Саули Ниинистё и министр обороны Юсси Ниинистё потребовали от правоохранительных органов начать расследование по факту получения журналистами секретной информации. Национальная полиция уже возбудила уголовное дело.

«На практике подразделение фиксирует, анализирует и классифицирует электромагнитное излучение российских вооруженных сил. Именно так подразделение создает электронный снимок оценки войск, сил, руководства, задач и изменений в операциях на территории России», — говорится в публикации Helsingin Sanomat.

Читайте также
В Финляндии начинаются крупномасштабные военные учения

По информации издания, в 2010 году в разведывательной службе в Тиккакоски работало в общей сложности 150 человек. «Персонал секретного подразделения в Тиккакоски может в будущем удвоиться. Силы обороны намерены в течение десяти лет инвестировать €200 млн в киберзащиту и нанять 200 человек, из которых только около сорока будут сосредоточены на интернет-разведке», — также указано в публикации.

Скандал вокруг обнародованных секретных данных разгорелся на фоне подготовки в Финляндии нового закона о разведке. Ожидается, что в нем, в частности, будут значительно расширены права и полномочия разведывательных органов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как Владимир Путин создавал одни новости и развенчивал другие
Откуда берутся коррупционеры на госслужбе
Сборная России по хоккею впервые победила Канаду при Знарке
Мост из Кубани в Крым получил название
Следователя МВД арестовали за взятку в 500 тысяч евро
Россия собирается отозвать своих военных из СЦКК на Украине
«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
Курс биткойна превысил $19 тыс.
Спорт
Знарок впервые обыграл Канаду Олег Знарок возглавляет сборную России почти четыре года, выигрывал с ней медали всех достоинств, но до этого вечера ни разу не побеждал канадцев
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дочь Ирины Пеговой растет копией отца Сходство Татьяны с Дмитрием Орловым поразило поклонников.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь