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08:02 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о переносе дат пусков пилотируемых кораблей с Байконура в 2018 г

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Обновленный манифест запусков российских кораблей к МКС в 2018-м году предусматривает 4 пилотируемых пуска и три запуска грузовых кораблей, сообщил агентству «Интерфакс» источник на космодроме.

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«В российской ракетно-космической отрасли заканчивается планирование графика запусков на 2018-й год. На днях предприятия, участвующих в реализации пилотируемой программы, представили обновленный график пусков по пилотируемой программе на 2018 год», — сообщил собеседник.

По его данным, в новом графике незначительно перемещены даты всех пусков. Так, запуски пилотируемых кораблей намечается выполнить: 15 марта — Союз МС-08, 6 июня — Союз МС-09, 14 сентября — Союз МС-10, 15 ноября — Союз МС-11.

Запуски грузовых кораблей намечены на следующие даты: 11 февраля — Прогресс МC-08, 10 июля — Прогресс МC-09, 11 октября — Прогресс МC-10.

2018-й должен стать последним годом, когда с Байконура стартует 4 экипажа. Количество пусков Байконура по пилотируемой программе в 2019 году сократится до 2 пилотируемых кораблей и 2 грузовых.

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12 декабря© Ньюстюб
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