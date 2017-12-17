Источник сообщил о переносе дат пусков пилотируемых кораблей с Байконура в 2018 г

«В российской ракетно-космической отрасли заканчивается планирование графика запусков на 2018-й год. На днях предприятия, участвующих в реализации пилотируемой программы, представили обновленный график пусков по пилотируемой программе на 2018 год», — сообщил собеседник.
По его данным, в новом графике незначительно перемещены даты всех пусков. Так, запуски пилотируемых кораблей намечается выполнить: 15 марта — Союз МС-08, 6 июня — Союз МС-09, 14 сентября — Союз МС-10, 15 ноября — Союз МС-11.
Запуски грузовых кораблей намечены на следующие даты: 11 февраля — Прогресс МC-08, 10 июля — Прогресс МC-09, 11 октября — Прогресс МC-10.
2018-й должен стать последним годом, когда с Байконура стартует 4 экипажа. Количество пусков Байконура по пилотируемой программе в 2019 году сократится до 2 пилотируемых кораблей и 2 грузовых.