Прокуратура сообщила о новой проверке слов Собчак о Крыме на экстремизм
Слова телеведущей Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма проходят
Слова телеведущей Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма проходят
Видеозапись с
В ответе прокурора Москвы говорится, что в рамках проверки видеозапись выступления Собчак направлена в столичное ГБУ «Московский исследовательский центр» «для проведения комплексного
В этой связи в настоящее время не представляется возможным дать оценку законности указанного информационного материала.
В конце октября депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин послал запрос генеральному прокурору Юрию Чайке и копию запроса директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить слова Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма. В запросе цитировались слова телеведущей с ее конференции во вторник, 24 октября — тогда Собчак сказала, что что «с точки зрения международного права, Крым — украинский».
13 декабря стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели лингвистический анализ заявлений Собчак, но призывов к нарушению территориальной целостности России в них не обнаружено.
В случаях, подобных жалобе на слова Собчак о Крыме, Никиты Михалкова на
Ксения Чудинова,
24 октября Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах в России. Ее предвыборный штаб возглавил основатель НТВ и советник избирательного штаба Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко. О желании участвовать в президентской кампании, помимо Собчак, говорили действующий президент России Владимир Путин, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский,
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее ЦИК утвердил расходы на выборы президента и график кампании.