Прокуратура сообщила о новой проверке слов Собчак о Крыме на экстремизм

Источник: РИА "Новости"

Видеозапись с пресс-конференции 24 ноября телеведущей Ксении Собчак, на которой она заявила, что «с точки зрения международного права, Крым — украинский», проверяется на экстремизм. Об этом сообщил прокурор Москвы Владимир Чуриков в ответ на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который предлагал проверить слова Собчак о территориальной принадлежности Крыма на соответствие российским законам.

В ответе прокурора Москвы говорится, что в рамках проверки видеозапись выступления Собчак направлена в столичное ГБУ «Московский исследовательский центр» «для проведения комплексного психолого-лингвистического исследования, срок завершения которого — I квартал 2018 года.

В этой связи в настоящее время не представляется возможным дать оценку законности указанного информационного материала. Владимир Чуриков Прокурор Москвы

В конце октября депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин послал запрос генеральному прокурору Юрию Чайке и копию запроса директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить слова Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма. В запросе цитировались слова телеведущей с ее конференции во вторник, 24 октября — тогда Собчак сказала, что что «с точки зрения международного права, Крым — украинский».

Депутат-коммунист жаловался, что публичное заявление Ксении Собчак «оправдывает осуществление действий, направленных на нарушение территориальной целостности России». Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Собчак в связи с ее словами о Крыме, а депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская назвала ее выступление неуважением к людям и к собственной родине.

Собчак позднее объясняла, что подсудны именно призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но в законе «нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным».

13 декабря стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели лингвистический анализ заявлений Собчак, но призывов к нарушению территориальной целостности России в них не обнаружено.

Читайте также Она в поле воин 5 самых ярких женщин в международной политике

В случаях, подобных жалобе на слова Собчак о Крыме, Никиты Михалкова на Ельцин-центр, ингушской диаспоры на ТНТ, «не поймешь, где поруганная честь, а где содействие раскрутке, но результат всегда только последний​», прокомментировал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Ксения Чудинова, пресс-секретарь Собчак сказала РБК, что о результатах проверки жалоб депутатов насчет слов телеведущей ей неизвестно.

24 октября Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах в России. Ее предвыборный штаб возглавил основатель НТВ и советник избирательного штаба Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко. О желании участвовать в президентской кампании, помимо Собчак, говорили действующий президент России Владимир Путин, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов.