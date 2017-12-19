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18:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Товарооборот Нижегородской области с Республикой Беларусь составит миллиард долларов

Министр промышленности Республики Беларусь посетил Нижний Новгород.

Источник: AP 2017

19 декабря состоялась встреча главы Нижегородской области Глеб Никитин с Министром промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком. В ходе визита обсуждался товарооборот региона с республикой.

— Мы сейчас уже демонстрируем очень серьезный рост товарооборота за последние 10 месяцев 2017 года — почти на 40%, до более чем 800 миллионов долларов, — заявил Глеб Никитин. — По итогам 2017 года реально достичь объема товарооборота свыше 1 миллиард долларов.

В настоящее время в структуре товарооборота Нижегородской области и Республики Беларусь преобладает экспорт продукции нижегородских предприятий.

— Нижегородская область — это один из самых сильных промышленных регионов не только России, но и других стран, — подчеркнул Виталий Вовк. — Учитывая направления сотрудничества, которые мы сегодня обсудили, я уверен, что в ближайшее время товарооборот будет увеличиваться: это новые рабочие места на наших предприятиях, это повышение качества жизни наших граждан.

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