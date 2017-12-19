Товарооборот Нижегородской области с Республикой Беларусь составит миллиард долларов

Источник: AP 2017

19 декабря состоялась встреча главы Нижегородской области Глеб Никитин с Министром промышленности Республики Беларусь Виталием Вовком. В ходе визита обсуждался товарооборот региона с республикой.

— Мы сейчас уже демонстрируем очень серьезный рост товарооборота за последние 10 месяцев 2017 года — почти на 40%, до более чем 800 миллионов долларов, — заявил Глеб Никитин. — По итогам 2017 года реально достичь объема товарооборота свыше 1 миллиард долларов.

В настоящее время в структуре товарооборота Нижегородской области и Республики Беларусь преобладает экспорт продукции нижегородских предприятий.