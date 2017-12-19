Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 24 декабря на проспекте Сахарова

Источник: РИА "Новости"

«Мы приняли решение и согласовали мероприятие, заявленное Гудковым. Мы позволим собраться его сторонникам, поскольку эта акция не угрожает жизни и благополучию москвичей», — сказал Черников во вторник «Интерфаксу».

Он отметил, что организаторы акции уведомлены — митинг с заявленной численностью участников до 5000 человек пройдет 24 декабря с 14:00 до 16:30 на участке от внешней стороны проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой.

«Решение принято с учетом призыва председателя муниципального совета Красносельского района Ильи Яшина своих сторонников принять участие в незаконной политической акции под видом праздника района», — сказал Черников.

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Он отметил, что вопросы безопасности граждан для мэрии Москвы являются приоритетными.

«С товарищем Яшиным мы готовы разбираться в суде, отстаивать свои интересы и права. Мы не можем пойти у него на поводу — он приглашает людей в сквер, который вмещает максимум 1000 человек», — сказал представитель мэрии, подчеркнув, что такие действия Яшина «безответственны и могут привести к серьезным последствиям».

На минувшей неделе Яшин сообщил о намерении провести 24 декабря в своем районе праздник «День свободных выборов». После этого он заявил, что «официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе департамента безопасности мэрии, которые в нарушение закона пытаются помешать проведению праздника».

В свою очередь департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы обратился в столичную прокуратуру с просьбой вынести официальное предостережение Яшину о недопустимости нарушения законодательства в связи с тем, что оппозиционер не согласовал проведение праздника.

Позднее Мещанская межрайонная прокуратура вынесла Яшину предостережение и предупредила об установленной законом ответственности.

Во вторник оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил, что подал в мэрию уведомление о проведении в воскресенье на проспекте Сахарова в Москве митинга под лозунгом «честные и свободные выборы».