Как изменить детские сады Узбекистана: рецепт от Мирзиёева

На совещании Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние 20 лет количество государственных дошкольных образовательных учреждений сократилось на 45%, а детскими садами было охвачено 818 тысяч детей из 2,45 млн.

В детских садах не внедрены учебные программы по социальному, личностному, эмоциональному, речевому, математическому, физико-психологическому, физическому и творческому развитию детей. Коротко говоря, детский сад стал учреждением, которое только заботится о ребенке, когда его родители находятся на работе, а не выступает в качестве учебного заведения.

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Из-за халатного отношения некоторых руководителей вовремя не выполняются работы по развитию сферы. Отстает от планов работа по открытию по одному негосударственному детскому саду в каждом городе и районе. Строительные работы в детских садах на местах все еще не завершены.

На совещании были рассмотрены вопросы ограждения территории детских садов, организации квалифицированной медицинской помощи для обеспечения безопасности детей.

Принимая во внимание такие недостатки, глава нашего государства выдвинул ряд предложений.

В частности, в соответствии с Программой на 2017−2021 годы будет продолжена работа по строительству и реконструкции детских садов. В 2018 году из государственного бюджета будет выделено 771 млрд. сумов на строительные и ремонтные работы в 427 детских садах.

По словам Президента Шавката Мирзиёева, будут активно создаваться новые типы дошкольных образовательных учреждений на основе государственно-частного партнерства.

В целях обеспечения здорового и качественного питания детей размер средств, выделяемых на кормление ребенка будет увеличен, и все виды дошкольных учреждений будут прикреплены фермерским хозяйствам и предпринимателям.

В 2018 году на основе опыта Южной Кореи намечается обеспечение дошкольных образовательных учреждений методическими и дидактическими играми, игрушками, мебелью, оборудованием и другими техническими средствами.

Государственные требования к системе дошкольного образования и образовательные программы будут усовершенствованы на основе лучшего международного опыта. Эти программы помогут детям научиться читать и писать посредством разных игр, не скучать и расстраиваться, а с радостью ходить в детский сад.

Особое внимание будет также уделено подготовке и переподготовке высококвалифицированных воспитателей. Приемные квоты для учреждений дошкольного образования станут определяться исходя из реальных потребностей.