Адриана Бецишор может стать замначальника антикоррупционной прокуратуры
Прокурор Адриана Бецишор была признана победительницей конкурса на соискание должности заместителя начальника антикоррупционной прокуратуры.
Прокурор Адриана Бецишор была признана победительницей конкурса на соискание должности заместителя начальника антикоррупционной прокуратуры.
Согласно информации Ziarul de Gardă, Бецишор, которая вела дело бывшего
Необходимо отметить, что с августа 2017 года и по настоящее время Бецишор была и.о. заместителя руководителя антикоррупционной прокуратуры.
Адриана Бецишор получила самой высокий балл в конкурсе и обошла двух других
Бобров ведет дело Кирилла Лучинского, а Робу — дело Дорина Киртоакэ.