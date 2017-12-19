Адриана Бецишор может стать замначальника антикоррупционной прокуратуры

Необходимо отметить, что с августа 2017 года и по настоящее время Бецишор была и.о. заместителя руководителя антикоррупционной прокуратуры.

Адриана Бецишор получила самой высокий балл в конкурсе и обошла двух других контр-кандидатов — прокуроров, которые в последнее время привлекли внимание общественности из-за резонансных дел, которые у них были в производстве.