Минторг США внес в черный список две оборонные компании из России
ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США включило в свой черный список две российские оборонные компании — АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный
ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США включило в свой черный список две российские оборонные компании — АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный
Согласно уведомлению, которое во вторник было размещено ведомством на сайте Федерального реестра — сборника официальных документов правительства, Вашингтон «определил, что деятельность этих компаний противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики» США.
Минторг вводит режим экспортного лицензирования на всю продукцию, которая поступает или может поступать для этих российских компаний из США, а также продукцию из других стран, если она содержит американские составляющие. Как указывается в уведомлении, внесение в черный список является поводом для применения по отношению к компаниям правил экспортного контроля со стороны США «с возможностью отказа» в совершении сделок.
Ранее в отношении АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный
Данный документ предусматривает ужесточение односторонних ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР, в том числе предостерегает американские и иностранные компании от заключения