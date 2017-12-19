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20:35 (мск), источник: ТАСС

Минторг США внес в черный список две оборонные компании из России

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США включило в свой черный список две российские оборонные компании — АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

Источник: AP 2017

Согласно уведомлению, которое во вторник было размещено ведомством на сайте Федерального реестра — сборника официальных документов правительства, Вашингтон «определил, что деятельность этих компаний противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики» США.

«В частности, эти компании производят для Министерства обороны Российской Федерации наземные комплексы крылатых ракет, дальность полета которых подпадает под запрет, предусмотренный Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российская Федерация и США — стороны этого Договора», — говорится в уведомлении.

Минторг вводит режим экспортного лицензирования на всю продукцию, которая поступает или может поступать для этих российских компаний из США, а также продукцию из других стран, если она содержит американские составляющие. Как указывается в уведомлении, внесение в черный список является поводом для применения по отношению к компаниям правил экспортного контроля со стороны США «с возможностью отказа» в совершении сделок.

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Ранее в отношении АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» и АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» санкции были введены Министерством финансов США. Они оказались в списке из 39 российских предприятий военно-промышленного комплекса и разведслужб, составленным Госдепартаментом США в соответствии с «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций». Он был принят Конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом 2 августа.

Данный документ предусматривает ужесточение односторонних ограничительных мер в отношении России, Ирана и КНДР, в том числе предостерегает американские и иностранные компании от заключения каких-либо соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из «оборонного и разведывательного секторов».

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9 декабря© Ньюстюб
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