Дональд Трамп пригласил Шавката Мирзиёева совершить официальный визит в США

Источник: UzReport.news

Руководители двух государств обсудили состояние и перспективы узбекско-американского многопланового сотрудничества.

Встречи лидеров Узбекистана и США в г. Эр-Рияде в мае 2017 года и г. Нью-Йорке в сентябре текущего года способствовали заметной активизации взаимодействия в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена.

Глава нашего государства выразил искреннюю признательность Президенту Д. Трампу за радушный приём, оказанный в ходе пребывания узбекской делегации в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также за тёплое приветственное послание и поддержку беспрецедентного по своим масштабам бизнес-форума, организованного совместно с Американо-Узбекской торговой палатой.

В свою очередь, Президент США выразил свое глубокое уважение народу Узбекистана и искреннее восхищение его трудолюбием. Он вновь выразил поддержку реализуемому в нашей стране новому этапу демократических преобразований и экономических реформ, нацеленных на укрепление основ гражданского общества, обеспечение верховенства закона, либерализацию экономики и повышение благосостояния населения.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, мирного урегулирования ситуации в Афганистане, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и радикализмом.

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Президент США приветствовал открытую и конструктивную внешнюю политику и активные усилия Узбекистана по развитию отношений добрососедства и усилению кооперации со странами региона, способствующие укреплению мира и стабильности в Центральной Азии.

Главы государств особо отметили важность широкой международной поддержки в деле экономического восстановления Афганистана. В этой связи высоко оценены договоренности по реализации конкретных проектов, достигнутые в ходе визита Президента Афганистана в Узбекистан в этом месяце.

Президенты Узбекистана и США подчеркнули приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений стратегического партнёрства на принципах взаимного уважения, доверия и учёта интересов друг друга.

В целях совместного рассмотрения перспективных планов расширения двустороннего сотрудничества Президент Д. Трамп пригласил Главу нашего государства совершить официальный визит в США.