Дональд Трамп пригласил Шавката Мирзиёева совершить официальный визит в США
Cостоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Cостоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Руководители двух государств обсудили состояние и перспективы
Встречи лидеров Узбекистана и США в г.
Глава нашего государства выразил искреннюю признательность Президенту Д. Трампу за радушный приём, оказанный в ходе пребывания узбекской делегации в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также за тёплое приветственное послание и поддержку беспрецедентного по своим масштабам
Состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.
Особое внимание было уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, мирного урегулирования ситуации в Афганистане, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и радикализмом.
Президент США приветствовал открытую и конструктивную внешнюю политику и активные усилия Узбекистана по развитию отношений добрососедства и усилению кооперации со странами региона, способствующие укреплению мира и стабильности в Центральной Азии.
Главы государств особо отметили важность широкой международной поддержки в деле экономического восстановления Афганистана. В этой связи высоко оценены договоренности по реализации конкретных проектов, достигнутые в ходе визита Президента Афганистана в Узбекистан в этом месяце.
Президенты Узбекистана и США подчеркнули приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений стратегического партнёрства на принципах взаимного уважения, доверия и учёта интересов друг друга.
В целях совместного рассмотрения перспективных планов расширения двустороннего сотрудничества Президент Д. Трамп пригласил Главу нашего государства совершить официальный визит в США.
В завершение беседы лидеры двух стран обменялись поздравлениями и добрыми пожеланиями по случаю наступающего 2018 года.