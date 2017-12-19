Лица участников оппозиционных митингов изучат с пристрастием
Проект «Гигарама» начал сотрудничество с движением Je suis Maidan, которое определяет личности участников оппозиционных митингов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Проект «Гигарама» начал сотрудничество с движением Je suis Maidan, которое определяет личности участников оппозиционных митингов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Движению передана в пользование уникальная технология макросъемки «Гигарама», которая позволяет запечатлеть с очень высоким разрешением всех участников массовой акции.
«Это общественники, которые выполняют важную функцию гражданского контроля за соблюдением законности при проведении массовых акций», — сказал руководитель проекта Марат Сайченко.
Переданное Je suis Maidan оборудование планируется использовать в ходе несанкционированного массового мероприятия в Москве, которую намерен провести 24 декабря председатель муниципального совета Красносельского района Илья Яшин. На этот же день московские власти согласовали митинг в защиту избирательных прав граждан на проспекте Академика Сахарова.
По фотографиям Je suis Maidan были установлены личности десятков участников оппозиционных акций, в частности в Москве,