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22:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Лица участников оппозиционных митингов изучат с пристрастием

Проект «Гигарама» начал сотрудничество с движением Je suis Maidan, которое определяет личности участников оппозиционных митингов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

Движению передана в пользование уникальная технология макросъемки «Гигарама», которая позволяет запечатлеть с очень высоким разрешением всех участников массовой акции.

На сделанных с помощью этой аппаратуры снимках можно разглядеть лицо каждого человека. Для определения личности используется соответствующее программное обеспечение.

«Это общественники, которые выполняют важную функцию гражданского контроля за соблюдением законности при проведении массовых акций», — сказал руководитель проекта Марат Сайченко.

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Переданное Je suis Maidan оборудование планируется использовать в ходе несанкционированного массового мероприятия в Москве, которую намерен провести 24 декабря председатель муниципального совета Красносельского района Илья Яшин. На этот же день московские власти согласовали митинг в защиту избирательных прав граждан на проспекте Академика Сахарова.

По фотографиям Je suis Maidan были установлены личности десятков участников оппозиционных акций, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде.

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