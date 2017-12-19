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22:31 (мск), источник: РИА Новости

ГА ООН приняла резолюцию Киева по ситуации с правами человека в Крыму

ООН, 19 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

В документе Россию «настоятельно призывают» выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались.

Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

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Подготовленный Украиной проект резолюции в середине ноября принял профильный комитет Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Документ без изменений внесли на пленарное заседание текущей 72-й сессии.

В ноябре член совета при президенте России по межнациональным отношениям Эскендер Билялов заявлял, что он вместе с делегацией крымских татар готов отправиться в ООН, чтобы донести до мировой общественности реальную обстановку на полуострове.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Переход под юрисдикцию Москвы тогда поддержали большинство жителей полуострова. В Кремле неоднократно опровергали информацию о том, что права крымчан нарушаются.

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