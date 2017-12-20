В Крыму ответили на планы Киева «вернуть» полуостров с помощью санкций

Источник: РИА "Новости"

По словам парламентария, украинские власти «делают много пустых заявлений» и «захлебываются в антироссийской истерии».

«Никакое внешнее давление, никакие экономические санкции не смогут повлиять ни на выбор крымчан в 2014 году, ни на политику и общественное мнение в нашей стране», — подчеркнул депутат.

Ганжара отметил, что Крым является экономически успешным регионом, и на сегодняшний день его бюджет в два раза больше бюджета «времен Украины».

«Когда появится Крымский мост, первая его часть, Крым в рамках социально-экономического развития станет, возможно, конечно, не регионом-донором, но самодостаточным субъектом России, которому будет что предложить экономике нашей страны», — подытожил Ганжара.

Ранее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что экономическое давление и усиление санкционного режима заставят Москву «вернуть» Крым.

В Киеве периодически озвучивают различные «планы» по возвращению полуострова в состав страны. Например, в октябре командир подразделения экстремистской «Украинской добровольческой армии"* Владислав Литвин предложил использовать для этой цели ракетное оружие. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что проект резолюции по Крыму, внесенный Киевом в Генеральную Ассамблею ООН, поможет приблизить «возвращение» полуострова Киеву.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. В ходе голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Киев до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».