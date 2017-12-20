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02:18 (мск), источник: РБК

Российские военные наблюдатели вернулись из Донбасса

Российские офицеры, наблюдавшие за исполнением минских соглашений, вернулись в Россию. Они не могли пересечь линию соприкосновения в Донбассе в течение понедельника.

Источник: РИА "Новости"

Российские офицеры из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) вернулись в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента.

Российские военные, сообщает агентство, пересекли российско-украинскую границу через пункт пропуска Нехотеевка.

В Россию наблюдатели вернулись в полном составе — 75 человек.

Утром во вторник, 19 декабря, российские военные пересекли линию соприкосновения Вооруженных сил Украины и военных формирований самопровозглашенной ДНР.

В МИД России приняли решение отозвать российских офицеров из подконтрольного Украине Соледара, где располагается штаб СЦКК, 18 декабря, объяснив это «неуважительным отношением украинских военнослужащих» к коллегам из России.

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Решение об отзыве застало офицеров на территории ДНР и ЛНР. Однако, российские наблюдатели не смогли выехать в штаб в Соледаре. Представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов говорил, что причиной этому стал отказ украинских военных предоставить необходимый транспорт. В Киеве в свою очередь заявили, что представители СЦКК отказались выезжать из-за обстрелов со стороны ДНР.

МИД Украины заявлял, что решение России «существенно подрывает минские договоренности». В Киеве обещали «обратиться к «международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль».

СЦКК был создан в 2014 году в рамках минских соглашений, в состав центра вошли офицеры генштабов России и Украины.

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