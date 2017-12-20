Российские военные наблюдатели вернулись из Донбасса
Российские офицеры, наблюдавшие за исполнением минских соглашений, вернулись в Россию. Они не могли пересечь линию соприкосновения в Донбассе в течение понедельника.
Российские офицеры, наблюдавшие за исполнением минских соглашений, вернулись в Россию. Они не могли пересечь линию соприкосновения в Донбассе в течение понедельника.
Российские офицеры из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) вернулись в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента.
Российские военные, сообщает агентство, пересекли
Утром во вторник, 19 декабря, российские военные пересекли линию соприкосновения Вооруженных сил Украины и военных формирований самопровозглашенной ДНР.
В МИД России приняли решение отозвать российских офицеров из подконтрольного Украине Соледара, где располагается штаб СЦКК, 18 декабря, объяснив это «неуважительным отношением украинских военнослужащих» к коллегам из России.
Решение об отзыве застало офицеров на территории ДНР и ЛНР. Однако, российские наблюдатели не смогли выехать в штаб в Соледаре. Представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов говорил, что причиной этому стал отказ украинских военных предоставить необходимый транспорт. В Киеве в свою очередь заявили, что представители СЦКК отказались выезжать
МИД Украины заявлял, что решение России «существенно подрывает минские договоренности». В Киеве обещали «обратиться к «международным партнерам с просьбой усилить
СЦКК был создан в 2014 году в рамках минских соглашений, в состав центра вошли офицеры генштабов России и Украины.