В Белом доме заявили о жесткой позиции Трампа в отношении России

Источник: AP 2017

«Президент ясно дал понять, какова его позиция. Мы занимаем жесткую позицию в отношении России, мы вводим санкции в отношении России, мы импортируем энергоресурсы и оказываем на них сильное влияние. Президент не проявлял мягкость в этом вопросе», — сказала она журналистам.

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Отвечая на вопрос, почему Трамп в ходе своей речи относительно стратегии национальной безопасности США не выражался в адрес России «агрессивным языком, как в документе», Сандерс заявила, что президент «решил сосредоточиться на различных вещах в своей речи, но эти вопросы были включены в стратегию национальной безопасности, так как они важны и являются частью точки зрения администрации США».