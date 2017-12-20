В Белом доме заявили о жесткой позиции Трампа в отношении России
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп и его администрация занимают жесткую позицию в отношении России, заявила
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп и его администрация занимают жесткую позицию в отношении России, заявила
«Президент ясно дал понять, какова его позиция. Мы занимаем жесткую позицию в отношении России, мы вводим санкции в отношении России, мы импортируем энергоресурсы и оказываем на них сильное влияние. Президент не проявлял мягкость в этом вопросе», — сказала она журналистам.
Отвечая на вопрос, почему Трамп в ходе своей речи относительно стратегии национальной безопасности США не выражался в адрес России «агрессивным языком, как в документе», Сандерс заявила, что президент «решил сосредоточиться на различных вещах в своей речи, но эти вопросы были включены в стратегию национальной безопасности, так как они важны и являются частью точки зрения администрации США».
Она добавила, что Трамп неоднократно ранее высказывал свое отношение к России. «Политика (США в отношении РФ — ИФ) изложена в этом весьма подробном документе (…) и он отражает взгляды президента».