Врио губернатора Андрей Тарасенко отправился на Дальнегорский ГОК
Глава Приморья также посетит
Глава Приморья также посетит
Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко в среду, 20 декабря, отправится в Дальнегорский городской округ. В ходе визита глава региона планирует посетить градообразующие предприятия округа — Дальнегорский
Врио губернатора осмотрит производственные площадки и встретится с трудовым коллективом предприятий. Также в планах Андрея Тарасенко — встречи с депутатским корпусом и главой Дальнегорского городского округа.