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03:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Врио губернатора Андрей Тарасенко отправился на Дальнегорский ГОК

Глава Приморья также посетит горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко в среду, 20 декабря, отправится в Дальнегорский городской округ. В ходе визита глава региона планирует посетить градообразующие предприятия округа — Дальнегорский горно-обогатительный комбинат и горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края.

Врио губернатора осмотрит производственные площадки и встретится с трудовым коллективом предприятий. Также в планах Андрея Тарасенко — встречи с депутатским корпусом и главой Дальнегорского городского округа.

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