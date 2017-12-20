Врио губернатора Андрей Тарасенко отправился на Дальнегорский ГОК

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко в среду, 20 декабря, отправится в Дальнегорский городской округ. В ходе визита глава региона планирует посетить градообразующие предприятия округа — Дальнегорский горно-обогатительный комбинат и горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края.