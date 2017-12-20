Игорь Пушкарев назвал абсурдом претензии Генпрокуратуры

Пятый апелляционный суд оставил без изменения решение Приморского краевого суда, которое было вынесено в пользу УФАС по Приморскому краю, обвинившее администрацию Владивостока в нарушении конкуренции.
«Этот тот самый арбитражный процесс, который длится с 2015 года, когда мы не согласились с обвинениями в наш адрес и подали в суд иск о признании подобного решения незаконным. Об этой истории я уже неоднократно упоминал, в том числе потому, что после вмешательства силовиков в этот процесс, все решения судов выносятся в пользу антимонопольного органа, хотя первые две инстанции были на нашей стороне и все действия администрация города были признаны законными», — пишет Игорь Пушкарев.
Приморские антимонопольщики пришли к выводу, что администрация Владивостока (Игорь Пушкарёв), и ООО «Востокцемент» (братья Пушкарёвы) являются стороной по запрещенному антимонопольным законодательством соглашению.
Материалы проверки УФАС легли в основу уголовного дела против ныне отстраненного от должности главы администрации Владивостока Игоря Пушкарёва и главы МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Под следствие попал и брат мэра, руководивший на тот момент «Востокцементом» Андрей Пушкарёв.
Любопытно, что в 2013 году, занимая должность главы администрации Владивостока, Игорь Пушкарев поздравлял коллектив Пятого арбитражного апелляционного суда с 5-летним юбилеем. Тогда Игорь Пушкарев отмечал, что благодаря высокому профессионализму судей и всех сотрудников Пятый арбитражный апелляционный суд завоевал высокий авторитет и доверие граждан.
Дмитрий Санников.