Игорь Пушкарев назвал абсурдом претензии Генпрокуратуры

Источник: ДЕЙТА

Пятый апелляционный суд оставил без изменения решение Приморского краевого суда, которое было вынесено в пользу УФАС по Приморскому краю, обвинившее администрацию Владивостока в нарушении конкуренции.

«Этот тот самый арбитражный процесс, который длится с 2015 года, когда мы не согласились с обвинениями в наш адрес и подали в суд иск о признании подобного решения незаконным. Об этой истории я уже неоднократно упоминал, в том числе потому, что после вмешательства силовиков в этот процесс, все решения судов выносятся в пользу антимонопольного органа, хотя первые две инстанции были на нашей стороне и все действия администрация города были признаны законными», — пишет Игорь Пушкарев.

Суть дела состоит в том, что внимание Приморского УФАС России привлекло то, что с 2011 года по июль 2015 года управлением дорог и благоустройства города Владивостока по результатам торгов в сфере дорожной деятельности и благоустройства города было заключено контрактов на сумму свыше 8,95 млрд. рублей, 79,8% от которой (свыше 7,14 млрд. рублей) пришлось на МУПВ «Дороги Владивостока». При этом муниципальное предприятие в большинстве случаев являлось единственным участником и заключало контракты по максимальной цене или с незначительным ее снижением. Победу муниципальному предприятию обеспечивала группа лиц ООО «Востокцемент», аффилированная с главой города Владивостока. Для выполнения предусмотренных муниципальными контрактами работ (оказания услуг), МУПВ «Дороги Владивостока» закупало инертные строительные материалы у компании, входящей в группу лиц ООО «Востокцемент».

Приморские антимонопольщики пришли к выводу, что администрация Владивостока (Игорь Пушкарёв), и ООО «Востокцемент» (братья Пушкарёвы) являются стороной по запрещенному антимонопольным законодательством соглашению.

Материалы проверки УФАС легли в основу уголовного дела против ныне отстраненного от должности главы администрации Владивостока Игоря Пушкарёва и главы МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Под следствие попал и брат мэра, руководивший на тот момент «Востокцементом» Андрей Пушкарёв.

Комментируя решение Пятого апелляционного суда, экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев отмечает, что «Вместе с тем, эта ситуация в очередной раз подтверждает отсутствие моего влияния на местные суды, о котором недавно заявляла Генеральная прокуратура РФ при изменении территориальной подсудности по нашему уголовному делу на Тверской суд Москвы. Абсурд!».

Любопытно, что в 2013 году, занимая должность главы администрации Владивостока, Игорь Пушкарев поздравлял коллектив Пятого арбитражного апелляционного суда с 5-летним юбилеем. Тогда Игорь Пушкарев отмечал, что благодаря высокому профессионализму судей и всех сотрудников Пятый арбитражный апелляционный суд завоевал высокий авторитет и доверие граждан.