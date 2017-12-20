Виктор Игнатенко стал уполномоченным по правам человека в Иркутской области

«Я понимаю, что это непростое поле работы, потому что права человека нарушают много, — рассказал депутатам Виктор Игнатенко. — Я в качестве основного направления деятельности вижу следующее: решение не только конкретных проблем людей, но и выяснения причин нарушения их прав. Другой момент — контроль за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Они остаются людьми несмотря на то, что совершили преступления. Я также бы отметил такую актуальную проблему: очень много нареканий граждан на работу учреждений здравоохранения. В этой сфере многое делается, есть сдвиги, но опросы показывают, что граждане недовольны. Есть случаи, когда льготник не может получить лекарство. Я уже не говорю про то, что иногда онкобольным не дают необходимые лекарства. Ещё одной проблеме мало уделяют внимание — информационному равенству. Это я не все перечислил проблемы, их много. Но если вы мне доверите эту работу, я буду трудиться — писать законопроекты, работать с соответствующие органами власти».