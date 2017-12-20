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06:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Виктор Игнатенко стал уполномоченным по правам человека в Иркутской области

Виктор Игнатенко назначен на должность уполномоченного по правам человека в Иркутской области на сессии Законодательного собрания 20 декабря 2017 г.

Источник: Reuters

За его кандидатуру проголосовали 35 депутатов из 38. Новый омбудсмен тут же, на сессии, принёс присягу и вступил в должность.

Напомним, у предыдущего омбудсмена Валерия Лукина закончился срок полномочий, его кандидатура на следующий срок не получила согласования от уполномоченного по правам человека в РФ, почему, никто не пояснил.

На сессии ЗС Виктора Игнатенко представил первый заместитель губернатора Владимир Дорофеев. Кандидатура отвечает всем требованиям, установленным в законодательстве для уполномоченного по правам человека: он должен иметь высшее образование, быть не моложе 35 лет, обладать познаниями в области прав и свобод гражданина и иметь опыт их защиты.

«Я понимаю, что это непростое поле работы, потому что права человека нарушают много, — рассказал депутатам Виктор Игнатенко. — Я в качестве основного направления деятельности вижу следующее: решение не только конкретных проблем людей, но и выяснения причин нарушения их прав. Другой момент — контроль за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Они остаются людьми несмотря на то, что совершили преступления. Я также бы отметил такую актуальную проблему: очень много нареканий граждан на работу учреждений здравоохранения. В этой сфере многое делается, есть сдвиги, но опросы показывают, что граждане недовольны. Есть случаи, когда льготник не может получить лекарство. Я уже не говорю про то, что иногда онкобольным не дают необходимые лекарства. Ещё одной проблеме мало уделяют внимание — информационному равенству. Это я не все перечислил проблемы, их много. Но если вы мне доверите эту работу, я буду трудиться — писать законопроекты, работать с соответствующие органами власти».

Первым своим шагом Виктор Игнатенко назвал обращение к губернатору Сергею Левченко, чтобы тот наградил предыдущих омбудсменов Валерия Лукина и Ивана Зелента за заслуги перед Иркутской области. Спикер ЗС Сергей Брилка поблагодарил Валерия Лукина за совместную работу.

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