Борис Дубровский рассказал о поддержке предпринимателей на Южном Урале

Губернатор Борис Дубровский во время встречи с уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Челябинской области, сообщают в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что на Южном Урале разработана система льгот для инвесторов, которая предусматривает снижение налоговых ставок и прочие преференции.

«С открытием МФЦ “Территория бизнеса” практически выстроена региональная инфраструктура господдержки малого и среднего предпринимательства. Мы рассчитываем не только вернуться в двадцатку Нацрейтинга инвестиционной привлекательности, но и занять устойчивую позицию в первой десятке регионов», — сказал губернатор.

Отметим, что 19 декабря Борис Титов приезжал в Челябинск, чтобы обсудить с общественностью «Стратегию Роста» и альтернативную программу социально-экономическогоразвития страны. Кроме того, Титов провёл открытую лекцию по вопросам экономики для всех желающих. В пресс-центре’АиФ-Челябинск" вместе с депутатом ЗСО, председателем Челябинского регионального отделения Партии Роста Валиханом Тургумбаевым и общественным омбудсменом по вопросам защиты микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрием Потапенко он ответил на вопросы журналистов о зарплатах, тарифах, о политике и экономике будущего на Урале.

Глава региона также отметил, что в 2018 году Челябинская область примет очередной Российско-Китайский форум малого и среднего бизнеса.