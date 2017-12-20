Борис Дубровский рассказал о поддержке предпринимателей на Южном Урале
Глава региона провёл встречу с
Глава региона провёл встречу с
Губернатор Борис Дубровский во время встречи с уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Челябинской области, сообщают в
Борис Дубровский отметил, что на Южном Урале разработана система льгот для инвесторов, которая предусматривает снижение налоговых ставок и прочие преференции.
«С открытием МФЦ “Территория бизнеса” практически выстроена региональная инфраструктура господдержки малого и среднего предпринимательства. Мы рассчитываем не только вернуться в двадцатку Нацрейтинга инвестиционной привлекательности, но и занять устойчивую позицию в первой десятке регионов», — сказал губернатор.
Отметим, что 19 декабря Борис Титов приезжал в Челябинск, чтобы обсудить с общественностью «Стратегию Роста» и альтернативную программу
Напомним, ранее губернатор выступил с инициативой об освобождении субъектов малого и среднего бизнеса от налога на движимое имущество.