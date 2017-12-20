Назначены новые члены ЦИК РК

Источник: Zakon.kz

«В соответствии со ст. 57 и 58 Конституции РК, каждая из палат парламента назначает на должность двух членов ЦИК. Их кандидатуры предлагаются председателем палаты. Поэтому на эти две вакантные должности я предлагаю кандидатуры Зауреш Хамитовны Баймолдиной и Натальи Николаевны Годуновой», — сказал спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин.

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До этого времени З. Баймолдина занимала пост вице-министра юстиции РК, а Н. Годунова была секретарем партии «Нур Отан».

В то же время на заседании рассмотрели досрочное прекращение полномочий двух членов ЦИК РК.

«О досрочном прекращении полномочий М. Сарсембаева. В мажилис поступило заявление члена ЦИК Марата Сарсембаева о досрочном прекращении полномочий. Он был назначен на должность члена ЦИК постановлением от 4 марта 2015 года. В связи с этим предлагаем досрочно прекратить полномочия члена ЦИК Марата Сарсембаева», — отметил председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Нурлан Абдиров.

«О досрочном прекращении Владимира Фооса. Заявление от члена ЦИК В. Фооса также поступило в Мажилис Парламента. Владимир Карлович был также избран постановлением от 4 марта 2015 года. В связи с этим предлагаем досрочно прекратить полномочия члена ЦИК Фооса», — добавил он.