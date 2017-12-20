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09:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сергей Кочан уходит из мэрии

Чиновник уже написал заявление.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вице-мэр Сергей Кочан покидает администрацию города. Как стало известно Sibnovosti.ru, чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, накануне команда мэра Еремина пополнилась очередным заместителем, руководителем департамента социально-экономического развития Вячеславом Полищуком, который по сути пришел на место Кочана. Назначение нового вице-мэра согласовали депутаты на заседании сессии Горсовета.

Сергей Кочан проработал в администрации Красноярска 12 лет. 11 из них был руководителем Красспорта. С прошлого года работал заместителем главы города, курировал социальную сферу.

Под руководством Кочана был введен в эксплуатацию акробатический манеж, реконструирован один из старейших стадионов города «Динамо», заработали несколько общеобразовательных учреждений, долгое время до этого простоявших в статусе «капитальный ремонт» — в том числе школа № 80 и лицей № 28.

Также к заслугам Кочана следует отнести развитие и популяризацию массового спорта и физической культуры: оборудовано более 250 дворовых и школьных спортивных площадок, построены новые комплексы, получил новый виток развития остров Татышев, массово открылись спортивные клубы по месту жительства, где проводятся бесплатные занятия с инструкторами прямо во дворах.

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