Сергей Кочан уходит из мэрии
Чиновник уже написал заявление.
Чиновник уже написал заявление.
Напомним, накануне команда мэра Еремина пополнилась очередным заместителем, руководителем департамента
Под руководством Кочана был введен в эксплуатацию акробатический манеж, реконструирован один из старейших стадионов города «Динамо», заработали несколько общеобразовательных учреждений, долгое время до этого простоявших в статусе «капитальный ремонт» — в том числе школа № 80 и лицей № 28.
Также к заслугам Кочана следует отнести развитие и популяризацию массового спорта и физической культуры: оборудовано более 250 дворовых и школьных спортивных площадок, построены новые комплексы, получил новый виток развития остров Татышев, массово открылись спортивные клубы по месту жительства, где проводятся бесплатные занятия с инструкторами прямо во дворах.