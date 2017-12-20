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09:44 (мск), источник: Newsroom24.ru

Защита Олега Сорокина обжалует решение суда

Адвокат Сергей Лебедев намерен добиться изменения меры пресечения для вице-спикера Заксобрания.

Защита вице-спикера Законодательного собрания Олега Сорокина, обвиняемого в получении взятки в крупном размере и попустительстве по службе, обжалует вынесенное решение суда.

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Напомним, Нижегородский районный суд на заседании, прошедшем 19 декабря, удовлетворил ходатайство следователя о взятии обвиняемого под стражу на два месяца. Сорокин должен пробыть в следственном изоляторе до 17 февраля.

Адвокат Сергей Лебедев заявил о своем намерении подать апелляцию на решение суда и добиться изменения меры пресечения для Олега Сорокина.

Сам обвиняемый выразил сожаление в связи с вынесенным решением, заявив журналистам о том, что расстроен тем, что теперь в ближайшее время не сможет совершить запланированное восхождение на «пятитысячник» на Памире.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Заксобрания Сорокин задержан в Нижнем Новгороде. Позднее стало известно, что меру пресечения Сорокину изберет райсуд Нижегородского района. Вечером решением суда Олег Сорокин был взят под стражу.

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