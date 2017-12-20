Защита Олега Сорокина обжалует решение суда
Адвокат Сергей Лебедев намерен добиться изменения меры пресечения для
Адвокат Сергей Лебедев намерен добиться изменения меры пресечения для
Защита
Напомним, Нижегородский районный суд на заседании, прошедшем 19 декабря, удовлетворил ходатайство следователя о взятии обвиняемого под стражу на два месяца. Сорокин должен пробыть в следственном изоляторе до 17 февраля.
Адвокат Сергей Лебедев заявил о своем намерении подать апелляцию на решение суда и добиться изменения меры пресечения для Олега Сорокина.
Сам обвиняемый выразил сожаление в связи с вынесенным решением, заявив журналистам о том, что расстроен тем, что теперь в ближайшее время не сможет совершить запланированное восхождение на «пятитысячник» на Памире.
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