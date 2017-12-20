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11:16 (мск), источник: НИА Самара

Конкурсная комиссия начала выбирать нового главу Самары

Заявки на конкурс подали 46 претендентов.

Источник: Reuters

В Самаре началось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на кресло градоначальника.

Напомним, заявки на конкурс подали 46 претендентов. Из них комиссия выберет двоих самых достойных — по итогам рассмотрения документов и собеседования. Из двоих отобранных кандидатов депутаты городской Думы уже на этой неделе выберут нового главу Самары, пишет Самру.ру.

«Искренне рад тому, что конкурс вызвал такой большой отклик. Это позволяет предположить, что борьба будет конкурентной», — прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

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