Конкурсная комиссия начала выбирать нового главу Самары

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В Самаре началось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на кресло градоначальника.

Напомним, заявки на конкурс подали 46 претендентов. Из них комиссия выберет двоих самых достойных — по итогам рассмотрения документов и собеседования. Из двоих отобранных кандидатов депутаты городской Думы уже на этой неделе выберут нового главу Самары, пишет Самру.ру.