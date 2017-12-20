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11:13 (мск), источник: СуперОмск

Омский депутат Федин обвинил певца Трофимова в русофобии

Очередной перл от коммунистов прозвучал в среду, 20 декабря, на последнем в 2017 году заседании Омского городского Совета.

Автор высказывания, депутат Иван Федин, попросил мэра Омска разобраться с наличием признаков русофобии в творчестве певца Сергея Трофимова.

«В “ГАЗели” ехал… звучит песня “Жаль, что Фани Каплан промахнулась в вождя”. Вот вы мне скажите, а какие возможности есть в полномочиях мэра ограничить русофобию, потому что основатель Российской Федерации — Владимир Ильич Ленин?» — вопрошает Федин.

Каким образом мэр Омска сможет изменить текст песни, Федин не пояснил. Не пояснил он, как в конце ХХ века Ленин основал Российскую Федерацию, а поэтому от Фадиной ответа так и не услышал.

Напомним, что речь депутата относилась к песне Сергея Трофимова «Ветер в голове». Песня вместе с одноименным альбомом вышла в 2004 году. Каким образом ее текст скрывался от народного избранника целых 13 лет Федин также умолчал.

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