Омский депутат Федин обвинил певца Трофимова в русофобии

Автор высказывания, депутат Иван Федин, попросил мэра Омска разобраться с наличием признаков русофобии в творчестве певца Сергея Трофимова.

«В “ГАЗели” ехал… звучит песня “Жаль, что Фани Каплан промахнулась в вождя”. Вот вы мне скажите, а какие возможности есть в полномочиях мэра ограничить русофобию, потому что основатель Российской Федерации — Владимир Ильич Ленин?» — вопрошает Федин.

Каким образом мэр Омска сможет изменить текст песни, Федин не пояснил. Не пояснил он, как в конце ХХ века Ленин основал Российскую Федерацию, а поэтому от Фадиной ответа так и не услышал.